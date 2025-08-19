Sell-Hattrick zum Kerwa-Jubel

Personalsorgen auf beiden Seiten

Bei den Gastgebern musste Chefcoach Horst Grohmann weiterhin auf den verletzten Philipp „Kaffee“ Heinz verzichten, der stattdessen an der Biertheke unterstützte. Auch Keeper Pascal Neuber fehlte. Zudem konnte Luca Scheler-Stöhr (muskuläre Probleme) nicht auflaufen und wurde kurzfristig durch Lorenz Scheler ersetzt. Dennoch hatte Steinach sieben Wechselspieler zur Verfügung. Anders sah es bei den Gästen aus Eisenberg aus, die vor zwei Jahren aus der Thüringenliga abgestiegen sind: Nur drei Ersatzspieler saßen auf der Bank. Bereits nach 14 Minuten mussten sie zweimal verletzungsbedingt wechseln. Johannes Theils zog sich eine Bänderverletzung zu, kurz darauf musste auch Leander Roelofs nach einem Schlag in den Leberbereich vom Platz.

Zähe erste Halbzeit

Die langen Unterbrechungen – bei Roelofs dauerte es trotz schneller Saniversorgung rund zwölf Minuten – nahmen dem Spiel zunächst den Rhythmus. Erst ab der 30. Minute kam es zu Torchancen. Für Steinach scheiterte Bastian Leipold gleich dreimal, während Eisenberg durch Milan Dörr und Ronny Böhme gefährlich wurde. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste dann einen Konter: Nach guter Vorarbeit von Böhme vollendete Dörr zur 0:1-Führung. Fast hätten die Gastgeber noch einen zweiten Gegentreffer kassiert. „Wir müssen vorne die Angriffe abschließen, sonst laufen wir in diese Konter“, warnte Trainer Grohmann zur Pause.

Furiose Wende nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause hatten die Gäste zwei gute Freistoßgelegenheiten. Dann aber übernahm Steinach die Kontrolle. In einer furiosen Viertelstunde entschieden die Hausherren das Spiel. Philipp Sell avancierte zum Matchwinner, als er innerhalb von nur zwölf Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte. Kurz darauf setzte Bastian Leipold mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte den Schlusspunkt zum 4:1. „Was ist denn hier los!“, staunte Ersatzkapitän Luca Scheler-Stöhr, der als einer der ersten beim Jubel über die Treffer dabei war.

Souveräner Schlussspurt und große Freude

Eisenberg versuchte zwar noch einmal, den Rückstand zu verkürzen, doch Steinach verteidigte geschlossen und ließ nichts mehr anbrennen. Grohmann nutzte die Führung, um gleich fünf Spieler einzuwechseln und ihnen Einsatzzeit zu geben. Nach dem Schlusspfiff gab es großen Jubel bei den Zuschauern und Spielern. Der erhoffte Heimsieg war perfekt – und passte bestens zur Kerwa-Stimmung in Steinach.