Selishta wird neuer Trainer beim FC Horgen

Der FC Horgen hat seinen neuen Cheftrainer bekanntgegeben. Es ist einer, der schon viele Jahre in Horgen als Spieler und Trainer gewirkt hat.

«Mit seiner Erfahrung und seinem grossen Engagement wird er Horgen in der neuen Saison weiter voranbringen und unsere Fans begeistern», schreiben die Verantwortlichen des Vereins in einer Mitteilung auf der Website .

Der neue Coach bringt viel Erfahrung mit. In Horgen hatte Bastri Selishta schon verschiedene Trainerstationen inne. In den vergangenen Jahren hat er verschiedene Juniorenteams des FCH betreut und dabei die Entwicklung zahlreicher junger Talente entscheidend geprägt.

Lange Vergangenheit in Horgen

Als aktiver Fussballer spielte Belishta für Horgen in der 1. Liga und in der 2. Liga interregional. Ausserdem war er mehrere Jahre Spieler beim FC Tuggen, ebenfalls in der 1. Liga.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Horgen (@fchorgen1902)

Anfang Mai gab der FC Horgen bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Gianluca Cavaliere per sofort beendet wird. Cavaliere hatte den FCH im letzten Sommer übernommen und in der Vorrunde auf den starken zweiten Tabellenplatz geführt.

In der Rückrunde liessen die Horgner aber nach und blieb sportlich hinter den Erwartungen, die nach der erfolgreichen Hinrunde gestiegen waren.

Aktuell liegt Horgen in der 2. Liga-Gruppe 1 auf dem fünften Zwischenrang.

Bis zum Saisonende leitet Sportchef Roberto Dominguez noch die Geschicke in Horgen. Er wird den FCH dann allerdings im Sommer verlassen.

