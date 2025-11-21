Selina Fockers zeigt beim FC Wittlingen das Gespür für gute Laune

Der wichtigste Mann auf einem Schiff soll ja der Smutje sein. Die These: Die Stimmung der Besatzung korreliert mit ihrer Zufriedenheit mit dem Koch. Eine ähnlich sensible Funktion hat Selina Fockers bei den Fußballerinnen des FC Wittlingen inne. Die 23-Jährige bestimmt die Kabinenmusik. "Teilweise bin ich froh, dass ich die Kabine verlassen kann", sagt Mona Reichert und lacht. Die Spielertrainerin weiß, dass die Geschmäcker verschieden sind. Und letztlich findet Reichert: "Die Stimmung ist top."Mit ihrer Musik sorgt Fockers für gute Laune in der Kabine.

Und mit ihren Toren auf dem Fußballplatz. 21 Treffer hat die Stürmerin aus Weitenau in neun Spielen erzielt und ist die Top-Torjägerin der Landesliga, Staffel II. "Selina ist technisch überragend", sagt Reichert. Und derzeit "ist sie so effektiv vor dem Tor".