Selim Kork wird neuer Trainer beim SV Winterstettenstadt

Es handelt sich um den 40-jährigen Selim Kork, der zuletzt in der Spieltzeit 21/22 eine halbe Saison Trainer der Frauen-Bezirksligamannschaft SV Laupertshausen war. Davor trainierte er die SGM Warthausen/Birkenhard II (Herren, Kreisliga B1) und auch die Frauen des TSV Warthausen in der Regionenliga. Als Spieler war Kork auch schon für die TSG Balingen und den FC Albstadt aktiv, im Bezirk Riß zuletzt für den TSV Hochdorf (18/19) sowie für den TSV Attenweiler (17/18).



Mit ihm möchte der SV Winterstettenstadt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, derzeit steht die Mannschaft in der Kreisliga A1 Riß bei zwei Spielen weniger mit 16 Punkten auf dem 11. Platz (5 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen).

Spielleiter Markus Hege teilte der Schwäbischen Zeitung mit das er überzeugt ist mit Selim Kork, der seit 2018 in Unteressendorf wohnt, den Klassenerhalt zu schaffen. Mithelfen sollen dabei auch die Langzeitverletzten Johannes Ruß, Andreas Ruß, Markus Ruß, Julian Maucher, Florian Müller, Daniel Leuer, Julian Köberle, Paul Zeh und Max Müller; die nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen.



Am 19. März bestreitet der SVW das Nachholspiel gegen die LJG Unterschwarzach.