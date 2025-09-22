Selfkant ist Tabellenführer. – Foto: Miriam Senft

Selfkant und Dynamo marschieren Der SC Selfkant ist nach seinem Sieg gegen Golkrath weiter Tabellenführer, doch Dynamo Erkelenz folgt punktlgleich direkt dahinter. So liefen die A-Liga-Partien.

Der alte ist der neue Spitzenreiter: Der SC Selfkant hat nach dem vierten Spieltag der Kreisliga A die Tabellenführung verteidigt und kommt auf die volle Punktzahl von zwölf Zählern. Gegen den bis dahin noch ungeschlagenen Aufsteiger SV Golkrath stand am Ende ein 4:1-Erfolg für den SC.

Nach einer Viertelstunde erzielte Yannick Nachbar nach einer schönen Drehung das 1:0 für die Gastgeber, doch fast im Gegenzug glich Robin Demming zum 1:1 aus. Dabei blieb es bis zur Pause, aus der die Selfkänter deutlich motiviert zurückkamen. Sieben Minuten waren in Abschnitt zwei verstrichen, da war Jan Kaumanns nach schöner Ablage von Hinrik-German Heidlas zur Stelle und traf zum 2:1. Fürdie Vorentscheidung sorgte anschließend Kian Ehlert, der eine Flanke von Jan Kaumanns per Kopf zum 3:1 veredelte (59. Minute). In der Nachspielzeit legte Tino Beckers mit dem 4:1 noch einen drauf. Ebenfalls zwölf Punkte hat Dynamo Erkelenz nun als erster Selfkant-Verfolger auf dem Konto, nachdem es sich im Spitzenspiel mit 3:2 gegen die SG Union Würm/Lindern durchgesetzt hat. Es war ein dramatisches Ende, denn der Erkelenzer Siegtreffer durch Thomas Schmidt fiel erst in der Nachspielzeit. Zunächst waren die Gäste in der fünften Minute durch Eric Thevis in Führung gegangen. Für Freude beim Anhang der Heimelf sorgte dann Armando Nakamura, der ausglich (26.).

Noch besser wurde die Stimmung am Platz dann als Marios-Parasvekas Akrivos in der 34. Minute das 2:1 für Dynamo erzielte. Doch die Gäste blieben dran und erhielten in der 77. Minute einen Strafstoß, den Jan-Niklas Janes zum 2:2 verwandelte. Als es schon nach einer Punkteteilung aussah, war Schmidt da und traf. Erst drei Parten ausgetragen hat der TuS Rheinland Dremmen, diese allerdings alle gewonnen, so auch jetzt beim FSV Geilenkirchen. 5:0 war das deutliche Ergebnis. Zeitig erzielte Yannick Plum das 1:0 für die Rheinländer (7.), Teamkollege Simon Hohnen erhöhte dann nach Vorarbeit von Shaibou Bambara auf 2:0 (21.). Noch im ersten Abschnitt stellte Dremmen die Weichen auf Sieg, weil Ange Benny Kossi zum 3:0 traf (38.). Nach dem Seitenwechsel trafen dann nochmals Hohnen und Mats Winkens zum 5:0. Während der TuS also eine weiße Weste hat, sieht es beim FSV ganz anders aus. Null Punkte und null Tore lautet die Bilanz nach vier Spielen.