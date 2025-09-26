 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Christian Dortants

Selfkant und Dynamo im Gleichschritt – Verfolger lauern

Topteams wollen weiße Weste wahren – Dremmen mit Pflichtaufgabe.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Der fünfte Spieltag der Kreisliga A Heinsberg verspricht Spannung an der Spitze wie im Tabellenkeller. Tabellenführer SC Selfkant und der punktgleiche FC Dynamo Erkelenz wollen ihre perfekte Serie fortsetzen. Dahinter hoffen Würm-Lindern, Dremmen und Brachelen auf Anschluss. Auch die Kellerkinder kämpfen um dringend benötigte Punkte.

Union will Wiedergutmachung, Karken sucht Stabilität

Union Würm-Lindern (4.) empfängt Aufsteiger Karken (11.), der zuletzt beim 1:8 in Brachelen schwer unter die Räder kam. Trainer Frank Lehnen sieht dennoch Perspektiven: „Nach der schweren Abreibung gegen Brachelen, in dem leider wieder der jugendliche Leichtsinn durchbrach, werden wir wieder versuchen, wie in der Vorsaison, eine gute Ausgeglichenheit zwischen Defensive und Offensive hinzubekommen. (…) Unsere Aufgabe muss es jetzt trotzdem sein, positiv in die nahe Zukunft zu blicken.“

Trainer Sean King warnt dennoch: „Mit dem nächsten Gegner Karken steht ein Spiel an, wo man den Gegner keinesfalls unterschätzen sollte. Nach der herben Niederlage von Karken am letzten Spieltag, wollen sie sich mit Sicherheit rehabilitieren und werden alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber auch wir wollen nach der unglücklichen Niederlage im Topspiel bei Dynamo wieder in die Erfolgsspur zurück. Auch wenn personell einige Spieler nicht zur Verfügung stehen werden, krankheitsbedingt oder verletzt, haben wir noch sehr gute Qualität im Kader. Allerdings gilt es, Fehler in der Vorwärtsbewegung zu minimieren und nach vorne druckvoll zu spielen. Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner, der uns das Leben schwer machen möchte. Wir brauchen wieder sehr viel Tempo und Aggressivität im Pressing und Klarheit in unserem Spiel, um am Ende erfolgreich zu sein. Dabei gilt es in allererster Linie, den Gegner nicht zu unterschätzen.“

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
19:00live

Dremmen will weiter punkten – Rurich hofft auf Überraschung

Dremmen (3.) will gegen Rurich (13.) seine weiße Weste bewahren. Trainer Kevin Jansen mahnt: „Mit Rurich kommt Sonntag eine Mannschaft, die uns in der Rückrunde deutlich unsere Schwächen aufgezeigt hat. Wir werden sie daher definitiv nicht unterschätzen. Zumal sie auch schon gegen Schafhausen 2 und Brachelen Zählbares einfahren konnten. Ich bin froh, nahezu aus dem Vollen schöpfen zu können und möchte natürlich, so wie alle in Dremmen, den 4. Sieg im 4. Spiel. Dafür muss aber genau so ein Sahnetag hingelegt werden wie gegen Geilenkirchen.“

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
15:00

Brachelen peilt Anschluss nach oben an – Scherpenseel mit vollem Kader

Brachelen (5.) will gegen den Vorletzten Scherpenseel (14.) seiner Favoritenrolle gerecht werden. Trainer Danny Fäuster sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg: „Gegen Scherpenseel gilt es für uns nun, an die Leistung der letzten Woche anzuknüpfen, wo wir endlich auch mal konsequent unsere Torchancen genutzt haben. Mit einem Sieg wollen wir unbedingt den Anschluss nach oben halten.“

Doch die Gäste kommen mit neuem Selbstvertrauen. Trainer Björn Hilberath betont: „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Brachelen und haben erstmals in der Saison den vollen Kader zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir die Euphorie aus dem Fortuna-Spiel mitnehmen können, um endlich ein paar Punkte sammeln zu können. Brachelen hat spielerisch sicherlich noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht mit den Neuzugängen und wird zurecht zu den Top 5 dazugezählt. Im Pokalspiel vor vier Wochen waren wir schon nah dran und werden auch Sonntag wieder versuchen, alles reinzuwerfen.“

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
15:15live

Weitere Duelle am Wochenende:

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
13:00

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
19:30live

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
15:00live

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00

Aufrufe: 026.9.2025, 15:30 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor