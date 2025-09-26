– Foto: Christian Dortants

Selfkant und Dynamo im Gleichschritt – Verfolger lauern Topteams wollen weiße Weste wahren – Dremmen mit Pflichtaufgabe.

Der fünfte Spieltag der Kreisliga A Heinsberg verspricht Spannung an der Spitze wie im Tabellenkeller. Tabellenführer SC Selfkant und der punktgleiche FC Dynamo Erkelenz wollen ihre perfekte Serie fortsetzen. Dahinter hoffen Würm-Lindern, Dremmen und Brachelen auf Anschluss. Auch die Kellerkinder kämpfen um dringend benötigte Punkte.

Union will Wiedergutmachung, Karken sucht Stabilität Union Würm-Lindern (4.) empfängt Aufsteiger Karken (11.), der zuletzt beim 1:8 in Brachelen schwer unter die Räder kam. Trainer Frank Lehnen sieht dennoch Perspektiven: „Nach der schweren Abreibung gegen Brachelen, in dem leider wieder der jugendliche Leichtsinn durchbrach, werden wir wieder versuchen, wie in der Vorsaison, eine gute Ausgeglichenheit zwischen Defensive und Offensive hinzubekommen. (…) Unsere Aufgabe muss es jetzt trotzdem sein, positiv in die nahe Zukunft zu blicken.“

Trainer Sean King warnt dennoch: „Mit dem nächsten Gegner Karken steht ein Spiel an, wo man den Gegner keinesfalls unterschätzen sollte. Nach der herben Niederlage von Karken am letzten Spieltag, wollen sie sich mit Sicherheit rehabilitieren und werden alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber auch wir wollen nach der unglücklichen Niederlage im Topspiel bei Dynamo wieder in die Erfolgsspur zurück. Auch wenn personell einige Spieler nicht zur Verfügung stehen werden, krankheitsbedingt oder verletzt, haben wir noch sehr gute Qualität im Kader. Allerdings gilt es, Fehler in der Vorwärtsbewegung zu minimieren und nach vorne druckvoll zu spielen. Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner, der uns das Leben schwer machen möchte. Wir brauchen wieder sehr viel Tempo und Aggressivität im Pressing und Klarheit in unserem Spiel, um am Ende erfolgreich zu sein. Dabei gilt es in allererster Linie, den Gegner nicht zu unterschätzen.“

Dremmen will weiter punkten – Rurich hofft auf Überraschung Dremmen (3.) will gegen Rurich (13.) seine weiße Weste bewahren. Trainer Kevin Jansen mahnt: „Mit Rurich kommt Sonntag eine Mannschaft, die uns in der Rückrunde deutlich unsere Schwächen aufgezeigt hat. Wir werden sie daher definitiv nicht unterschätzen. Zumal sie auch schon gegen Schafhausen 2 und Brachelen Zählbares einfahren konnten. Ich bin froh, nahezu aus dem Vollen schöpfen zu können und möchte natürlich, so wie alle in Dremmen, den 4. Sieg im 4. Spiel. Dafür muss aber genau so ein Sahnetag hingelegt werden wie gegen Geilenkirchen.“

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TuS Rheinland Dremmen Dremmen FC Germania Rurich Rurich 15:00 PUSH