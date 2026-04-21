Selfkant überholt Lindern – klare Tendenzen im Tabellenkeller Selfkant setzt Ausrufezeichen im Spitzenspiel, Breberen mit Kantersieg. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Am 23. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg verdichten sich die Kräfteverhältnisse: Im oberen Tabellendrittel gewinnt das Rennen an Spannung, während sich im Keller deutliche Unterschiede abzeichnen.

Oberbruch dreht spät: Effizienz in der Schlussphase Der BC Oberbruch (9.) gewann beim Tabellenzwölften Union Schafhausen II mit 2:1 und drehte die Partie in den Schlussminuten. Nach dem Führungstreffer von Maik Römer (79.) schien Schafhausen auf Kurs. Oskar Tkacz glich jedoch aus (86.) und erzielte kurz darauf den Siegtreffer (88.). Zuvor war der gleiche Spieler noch mit einem Foulelfmeter gescheitert. Oberbruch verschafft sich damit Luft nach unten.

Union Schafhausen II – BC Oberbruch 1:2

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier, Franz Florack, Taavi van Eijs (76. Eliah Frenken), Ruben Zacharias (90. Justin Küppers), Kai Franken, Matthias Gorka (51. Andre Schornstein), Luke Schmitz (65. Joda Nehen), Maik Römer, Felix Grafen (84. Elie-Paul Kataningi)

BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Max Driever, Leon Schneider (76. Dustin Kaniecki), Valdrin Recica, Jeremy Diogo, Abass Gabriel Kudah Mansaray, Sebair Ljatifi (90. Kevin Richardt), Oskar Tkacz, Maurice Seidel (63. Eric Leichtling)

Tore: 1:0 Maik Römer (79.), 1:1 Oskar Tkacz (86.), 1:2 Oskar Tkacz (88.)

Besondere Vorkommnisse: Oskar Tkacz (BC Oberbruch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (37.).

Selfkant setzt Zeichen im Spitzenspiel Der SC Selfkant (3.) entschied das Duell beim Tabellenvierten SG Union Würm-Lindern mit 2:0 für sich. Levi Maassen traf früh doppelt (4., 7.) und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg. Würm-Lindern fand anschließend keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Mit dem Erfolg zieht Selfkant an Würm-Lindern vorbei.

SG Union Würm-Lindern – SC Selfkant 0:2

SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis (51. Tim Frahn), Eric Thevis, Calvin König (67. Benjamin Jansen), Niklas Spelz (60. Leon Rothkranz), Mika Kreutzer, Maurice Muth, Julian Herzog, Tim Janes, Jeremy Bessix (28. Felix Sebastian Jansen)

SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Tom Claßen (85. Lucas Beckers), Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns (89. Leon Sentis), Bram Loete, Kevin Pusch, Kian Ehlen, Levi Maassen (90. Henri Reiner Joseph Meuwissen), Gioele Vergossen, Zaki Rasuli

Tore: 0:1 Levi Maassen (4.), 0:2 Levi Maassen (7.) Breberen dominiert gegen Schlusslicht Der SV Breberen (5.) ließ beim 7:0 gegen Grün-Weiß Karken (16.) keine Zweifel aufkommen. Bereits früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Karken war über die gesamte Spielzeit deutlich unterlegen. Breberen unterstreicht damit seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Für Karken verschärft sich die Lage weiter.