 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Selfkant überholt Lindern – klare Tendenzen im Tabellenkeller

Selfkant setzt Ausrufezeichen im Spitzenspiel, Breberen mit Kantersieg.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Dortants

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Schafhausen II
Geilenk.

Am 23. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg verdichten sich die Kräfteverhältnisse: Im oberen Tabellendrittel gewinnt das Rennen an Spannung, während sich im Keller deutliche Unterschiede abzeichnen.

Oberbruch dreht spät: Effizienz in der Schlussphase

Der BC Oberbruch (9.) gewann beim Tabellenzwölften Union Schafhausen II mit 2:1 und drehte die Partie in den Schlussminuten. Nach dem Führungstreffer von Maik Römer (79.) schien Schafhausen auf Kurs. Oskar Tkacz glich jedoch aus (86.) und erzielte kurz darauf den Siegtreffer (88.). Zuvor war der gleiche Spieler noch mit einem Foulelfmeter gescheitert. Oberbruch verschafft sich damit Luft nach unten.

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
1
2
Abpfiff

Union Schafhausen II – BC Oberbruch 1:2
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier, Franz Florack, Taavi van Eijs (76. Eliah Frenken), Ruben Zacharias (90. Justin Küppers), Kai Franken, Matthias Gorka (51. Andre Schornstein), Luke Schmitz (65. Joda Nehen), Maik Römer, Felix Grafen (84. Elie-Paul Kataningi)
BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Max Driever, Leon Schneider (76. Dustin Kaniecki), Valdrin Recica, Jeremy Diogo, Abass Gabriel Kudah Mansaray, Sebair Ljatifi (90. Kevin Richardt), Oskar Tkacz, Maurice Seidel (63. Eric Leichtling)
Tore: 1:0 Maik Römer (79.), 1:1 Oskar Tkacz (86.), 1:2 Oskar Tkacz (88.)
Besondere Vorkommnisse: Oskar Tkacz (BC Oberbruch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (37.).

Selfkant setzt Zeichen im Spitzenspiel

Der SC Selfkant (3.) entschied das Duell beim Tabellenvierten SG Union Würm-Lindern mit 2:0 für sich. Levi Maassen traf früh doppelt (4., 7.) und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg. Würm-Lindern fand anschließend keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Mit dem Erfolg zieht Selfkant an Würm-Lindern vorbei.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
0
2
Abpfiff

SG Union Würm-Lindern – SC Selfkant 0:2
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis (51. Tim Frahn), Eric Thevis, Calvin König (67. Benjamin Jansen), Niklas Spelz (60. Leon Rothkranz), Mika Kreutzer, Maurice Muth, Julian Herzog, Tim Janes, Jeremy Bessix (28. Felix Sebastian Jansen)
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Tom Claßen (85. Lucas Beckers), Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns (89. Leon Sentis), Bram Loete, Kevin Pusch, Kian Ehlen, Levi Maassen (90. Henri Reiner Joseph Meuwissen), Gioele Vergossen, Zaki Rasuli
Tore: 0:1 Levi Maassen (4.), 0:2 Levi Maassen (7.)

Breberen dominiert gegen Schlusslicht

Der SV Breberen (5.) ließ beim 7:0 gegen Grün-Weiß Karken (16.) keine Zweifel aufkommen. Bereits früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Karken war über die gesamte Spielzeit deutlich unterlegen. Breberen unterstreicht damit seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Für Karken verschärft sich die Lage weiter.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
7
0
Abpfiff

SV Breberen – Grün-Weiß Karken 7:0
SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Mirko Scheufen (54. Marius Wienen), Marc Mevissen (54. Tim Rademacher), Eric von Heel, Leon Bienwald, Gianluca Janssen, Felix Senft, Frederic Fell (63. Henrik Sentis), Maurice Winkens, Luis Damian Seferens (73. Justin Frenken)
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Nils Focker, Timo Jacobi (45. Adam Miller), Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo (70. Janik Coenen), Steven Lehnen (70. Martin Rongen), Christian Rongen, Kai Schmitz, Azad Yousif (70. Timo Thissen), Younes El Abboubi (80. Abdel Aziz Djalo)
Tore: 1:0 Luis Damian Seferens (7.), 2:0 Felix Senft (23.), 3:0 Luis Damian Seferens (29.), 4:0 Felix Senft (52.), 5:0 Marius Wienen (60.), 6:0 Maurice Winkens (67.), 7:0 Eric von Heel (89. Foulelfmeter)

Dynamo bleibt makellos, muss aber kämpfen

Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (1.) gewann beim FSV Geilenkirchen-Hünshoven (14.) mit 2:1. Die Gastgeber gingen überraschend in Führung und hielten lange dagegen. Erst in der Schlussphase drehte Dynamo die Partie durch Treffer von Viktor Bauer und Alexander Bechthold. Der Spitzenreiter bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust. Geilenkirchen verpasst wichtige Zähler im Abstiegskampf.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
1
2

FSV Geilenkirchen-Hünshoven – FC Dynamo Erkelenz 1:2
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Ralf Kakina, Finn Krohn, Marin Blajic, Marvin Abimbola, Philipp Heinrichs, Gery Wembolua Olenga, Christopher Mertens (71. Jan Rambau), Niklas Jansen (33. Tom Wiggers), Albjon Gashi
FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Brendan Schäfer, Aaron Post (46. Alexander Bechthold), Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (88. Viktor Osipov), Armando Nakamura, Norman Post, Batin Bozkurt (94. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
Tore: 1:0 Philipp Heinrichs (17.), 1:1 Viktor Bauer (70.), 1:2 Alexander Bechthold (77.)

Weitere Ergebnisse des Spieltags:

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
4
1
Abpfiff

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
3
1
Abpfiff

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
3
0
Abpfiff

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
5
1
Abpfiff