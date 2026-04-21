Selfkant überholt Lindern – klare Tendenzen im Tabellenkeller

Am 23. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg verdichten sich die Kräfteverhältnisse: Im oberen Tabellendrittel gewinnt das Rennen an Spannung, während sich im Keller deutliche Unterschiede abzeichnen.
Oberbruch dreht spät: Effizienz in der Schlussphase
Der BC Oberbruch (9.) gewann beim Tabellenzwölften Union Schafhausen II mit 2:1 und drehte die Partie in den Schlussminuten. Nach dem Führungstreffer von Maik Römer (79.) schien Schafhausen auf Kurs. Oskar Tkacz glich jedoch aus (86.) und erzielte kurz darauf den Siegtreffer (88.). Zuvor war der gleiche Spieler noch mit einem Foulelfmeter gescheitert. Oberbruch verschafft sich damit Luft nach unten.
Union Schafhausen II – BC Oberbruch 1:2
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier, Franz Florack, Taavi van Eijs (76. Eliah Frenken), Ruben Zacharias (90. Justin Küppers), Kai Franken, Matthias Gorka (51. Andre Schornstein), Luke Schmitz (65. Joda Nehen), Maik Römer, Felix Grafen (84. Elie-Paul Kataningi)
BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Max Driever, Leon Schneider (76. Dustin Kaniecki), Valdrin Recica, Jeremy Diogo, Abass Gabriel Kudah Mansaray, Sebair Ljatifi (90. Kevin Richardt), Oskar Tkacz, Maurice Seidel (63. Eric Leichtling)
Tore: 1:0 Maik Römer (79.), 1:1 Oskar Tkacz (86.), 1:2 Oskar Tkacz (88.)
Besondere Vorkommnisse: Oskar Tkacz (BC Oberbruch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (37.).
Selfkant setzt Zeichen im Spitzenspiel
Der SC Selfkant (3.) entschied das Duell beim Tabellenvierten SG Union Würm-Lindern mit 2:0 für sich. Levi Maassen traf früh doppelt (4., 7.) und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg. Würm-Lindern fand anschließend keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Mit dem Erfolg zieht Selfkant an Würm-Lindern vorbei.
SG Union Würm-Lindern – SC Selfkant 0:2
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis (51. Tim Frahn), Eric Thevis, Calvin König (67. Benjamin Jansen), Niklas Spelz (60. Leon Rothkranz), Mika Kreutzer, Maurice Muth, Julian Herzog, Tim Janes, Jeremy Bessix (28. Felix Sebastian Jansen)
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Tom Claßen (85. Lucas Beckers), Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns (89. Leon Sentis), Bram Loete, Kevin Pusch, Kian Ehlen, Levi Maassen (90. Henri Reiner Joseph Meuwissen), Gioele Vergossen, Zaki Rasuli
Tore: 0:1 Levi Maassen (4.), 0:2 Levi Maassen (7.)
Breberen dominiert gegen Schlusslicht
Der SV Breberen (5.) ließ beim 7:0 gegen Grün-Weiß Karken (16.) keine Zweifel aufkommen. Bereits früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Karken war über die gesamte Spielzeit deutlich unterlegen. Breberen unterstreicht damit seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Für Karken verschärft sich die Lage weiter.
SV Breberen – Grün-Weiß Karken 7:0
SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Mirko Scheufen (54. Marius Wienen), Marc Mevissen (54. Tim Rademacher), Eric von Heel, Leon Bienwald, Gianluca Janssen, Felix Senft, Frederic Fell (63. Henrik Sentis), Maurice Winkens, Luis Damian Seferens (73. Justin Frenken)
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Nils Focker, Timo Jacobi (45. Adam Miller), Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo (70. Janik Coenen), Steven Lehnen (70. Martin Rongen), Christian Rongen, Kai Schmitz, Azad Yousif (70. Timo Thissen), Younes El Abboubi (80. Abdel Aziz Djalo)
Tore: 1:0 Luis Damian Seferens (7.), 2:0 Felix Senft (23.), 3:0 Luis Damian Seferens (29.), 4:0 Felix Senft (52.), 5:0 Marius Wienen (60.), 6:0 Maurice Winkens (67.), 7:0 Eric von Heel (89. Foulelfmeter)
Dynamo bleibt makellos, muss aber kämpfen
Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (1.) gewann beim FSV Geilenkirchen-Hünshoven (14.) mit 2:1. Die Gastgeber gingen überraschend in Führung und hielten lange dagegen. Erst in der Schlussphase drehte Dynamo die Partie durch Treffer von Viktor Bauer und Alexander Bechthold. Der Spitzenreiter bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust. Geilenkirchen verpasst wichtige Zähler im Abstiegskampf.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – FC Dynamo Erkelenz 1:2
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Ralf Kakina, Finn Krohn, Marin Blajic, Marvin Abimbola, Philipp Heinrichs, Gery Wembolua Olenga, Christopher Mertens (71. Jan Rambau), Niklas Jansen (33. Tom Wiggers), Albjon Gashi
FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Brendan Schäfer, Aaron Post (46. Alexander Bechthold), Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (88. Viktor Osipov), Armando Nakamura, Norman Post, Batin Bozkurt (94. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
Tore: 1:0 Philipp Heinrichs (17.), 1:1 Viktor Bauer (70.), 1:2 Alexander Bechthold (77.)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: