Selfkant macht weiteren Schritt Richtung Vize-Meisterschaft

Der SC Selfkant will Zweiter werden. – Foto: Miriam Senft

Nachdem Dynamo Erkelenz bereits als Meister und Aufsteiger feststeht, sind der Kampf um Platz zwei, der voraussichtlich auch zum Aufstieg berechtigt, und der Abstiegskampf in der Kreisliga A noch in vollem Gange. Den zweiten Platz bestätigt zuletzt im Nachholspiel am Mittwoch der SC Selfkant, der beim Abstiegskandidaten SV Scherpenseel-Grotenrath deutlich mit 6:2 siegte.

Morgen, 15:00 Uhr Roland Millich Millich Union Schafhausen Schafhausen II 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr TuS Rheinland Dremmen Dremmen BC Oberbruch Oberbruch 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SV Breberen Breberen SV Golkrath Golkrath 15:00 PUSH

Nach 27 Minuten brachte Ahmad Rasuli die Gäste verdient in Führung. Bis zur Pause fielen dann keine Treffer mehr. Kurz nach Wiederanpfiff zog Selfkants Tino Becker dann aus über 20 Metern ab und traf zum 2:0 (48. Minute). Aber die Gastgeber hielten mutig dagegen und verkürzten nur zwei Minuten später durch Dennis Gneist auf 1:2. Die aufkommende Freude beim SV erstickte kurz darauf Bram Loete im Keim, als er das 3:1 machte (53.). Das 4:1 von Gioele Vergossen schien dann die Entscheidung zu sein (67.). Doch nachdem Giutio Farina noch mal auf 2:4 verkürzte (73.), hatte Niklas Herzogenrath die große Chance, den Anschluss herzustellen, doch er scheiterte per Strafstoß (76.). So kamen die favorisierten Gäste noch zu zwei Treffern von Vergossen und Yannick Nachbar.

Am Sonntag tritt Selfkant am 27. Spieltag beim FSV Geilenkirchen an, der noch mitten im Abstiegskampf steckt. Allerdings konnten die Geilenkirchener jetzt einen wichtigen 4:1--Sieg im Nachholspiel gegen den Oberbrucher BC feiern. Torgarant Philipp Heinrichs steuerte drei Tore zum Sieg beigesteuert, während Niklas Jansen den vierten Treffer für den FSV markiert hatte. Für den OBC hatte Maurice Seidel zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Am Sonntag geht der SC Selfkant derweil als Favorit ins Spiel.

Die beiden anderen Anwärter auf Platz zwei sind der SV Brachelen und die SG Union Würm/Lindern. Bereits am Freitagabend trafen beide in Lindern aufeinander und brauchten beide den Sieg (das Resultat lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Im Kampf um den Klassenverbleib helfen dem VfR Übach-Palenberg als Vorletztem nur noch Siege. Am Sonntag besteht eine klare Chance, kommt doch mit Grün-Weiß Karken das bereits abgestiegene Schlusslicht der Liga. Den dritten Abstiegsplatz hat zurzeit Scherpenseel mit drei Zählern mehr auf dem Konto als Übach-Palenberg inne. Ob es am Sonntag mehr werden, ist allerdings fraglich, denn Meister Dynamo Erkelenz kommt zum Duell und will seine grandiose Bilanz natürlich ausbauen und ungeschlagen durch die Spielzeit kommen.

Außerdem kommt es am 27. Spieltag zum Lokalderby zwischen dem TuS Rheinland Dremmen und dem Oberbrucher BC sowie zu den Begegnungen zwischen dem SV Roland Millich und Union Schafhausen II, SV Breberen gegen den SV Golkrath sowie Germania Rurich gegen den SV Waldenrath/Straeten.