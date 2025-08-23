Selfkant II will nach Abstieg direkt wieder oben angreifen

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga B richtet der SC Selfkant II den Blick nach vorn. Trainer Pascal Gruner sieht sein Team gut gerüstet für den Neuanfang in der Kreisliga C.

Die vergangene Spielzeit verlief enttäuschend für den SC Selfkant II: Mit nur 18 Punkten stieg die Mannschaft als Vorletzter direkt wieder in die Kreisliga C ab. Trainer Pascal Gruner findet klare Worte: „Ich bin mit der abgelaufenen Saison natürlich nicht zufrieden, da wir abgestiegen sind. Wir hatten über die gesamte Saison hinweg massive Verletzungsprobleme in der Mannschaft, was es besonders schwierig gemacht hat, mit unserem eher dünnen Kader jede Woche eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.“ Für die neue Saison setzt er auf Besserung: „Ich hoffe sehr, dass sich das in dieser Saison ändert und wir wieder angreifen können.“

Seit der zweiten Juli-Woche läuft die Vorbereitung, und Gruner ist angetan von der Einstellung seiner Spieler. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, und deshalb bin ich mit der bisherigen Vorbereitung äußerst zufrieden.“