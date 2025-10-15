«Selbstvertrauen vermitteln!« Freie Plätze für Event am DFB-Campus

Hartplatzhelden: Zuletzt wurden in Deutschland im Profi- wie im Amateurfußball Spieler von den Rängen rassistisch beleidigt. Über einige dieser Fälle wurde breit berichtet. Mit Roots wart ihr oft mittendrin, du oder Roots-Mitbegründer Otto Addo wurdet zitiert. Wie bewertest du die Debatte?
Younis Kamil: Auch wenn die Anlässe natürlich nicht erfreulich waren: Wir haben es positiv wahrgenommen, dass die Medien auf uns zugekommen sind. Wir haben viele Statements abgegeben und Interviews geführt. Damit konnten wir der Debatte eine andere Perspektive hinzufügen und die Relevanz des Themas deutlich machen. Was mich beeindruckt hat: die Solidarität, die diesmal auch von aktuellen und ehemaligen Profis kam. Denn für Schwarze oder muslimische Spieler ist es nochmal schwieriger, sich in solchen Momenten zu äußern.
Das kann karriereschädlich wirken, weil man schnell als unbequemer Charakter gilt. Das hören wir immer wieder. Dass mittlerweile viele Profis den Mut haben, aufzustehen, zeigt, dass etwas ins Rutschen gekommen ist. Weniger positiv war aus unserer Sicht, dass die
Berichterstattung oft den Fokus auf die Täter gelegt hat. Die Perspektive der Betroffenen rückte leider in den Hintergrund.
Hartplatzhelden: Du wünscht dir also, dass die Medien diese Perspektive stärker darstellen?
Kamil: Genau, man sollte denjenigen, die eine rassistische Erfahrung gemacht haben, eine Plattform geben. „Was hast du erlebt, was hast du wahrgenommen und wie hast du dich dabei gefühlt?“ Das sind Fragen, die Journalisten stellen sollten. Den Betroffenen sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Wenn man aber – wie
in den letzten Jahren in solchen Momenten immer wieder geschehen – der Person als erstes die Frage stellt, ob sie sich denn auch wirklich sicher sei, eine Beleidigung gehört zu haben, dann lenkt das die Diskussion sofort in eine andere Richtung. Am Ende müssen wir dorthin kommen, dass ein Rassismusvorfall genauso schlimm ist wie ein Antisemitismusvorfall. Und damit meine ich nicht, dass man die Schwere eines Antisemitismusvorfalls reduzieren sollte –
wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass beides gleich schlimm ist. Damit in beiden Fällen auch die gleichen Mechanismen in Gang gesetzt werden.
Hartplatzhelden: Welche Mechanismen wären das?
Kamil: Sanktionierung ist ein Aspekt, ohne den es nicht gehen wird. Wenn wir es schaffen wollen, dass bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Ausrufe auf Fußballplätzen oder in Stadien nicht mehr zu beobachten oder zu hören sind, dann müssen Personen, die dadurch auffallen, bestraft werden. Das kann informell passieren, indem beispielsweise umstehende
Personen deutlich machen, dass ein solches Verhalten nicht geduldet wird. Das kann auch formal passieren: dass die Vereine den Täter des Stadions verweisen und ein Zutrittsverbot aussprechen.
Hartplatzhelden: Strafe kann aber nicht die einzige Lösung sein, oder?
Kamil: Stimmt, es braucht Prävention. Maßnahmen, die darüber aufklären, was Rassismus ist und was er mit Menschen macht, die von ihm betroffen sind. Jeder Verein hat heute die Möglichkeit, diese Maßnahmen zu ergreifen, sich zu informieren oder sich Expertise ins Haus zu holen, beispielsweise Workshops durchzuführen. Das Problem ist allerdings auch
hier: Ohne Sanktionierung oder deren Androhung passiert nicht viel. Wenn die Vereine im Falle von rassistischen Beleidigungen durch eigene Mitglieder oder Fans nicht mit negativen Konsequenzen zu rechnen haben, dann investieren sie in der Regel auch nicht in Präventivmaßnahmen. Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney, der heute als Trainer arbeitet, hat neulich gesagt, dass Vereine beim Thema Rassismus stärker
in die Pflicht genommen werden müssen – weil eben sonst zu wenig passiert.
Hartplatzhelden: Beim Projekt „Ball & Beyond“ ermöglichst du 30 Jugendlichen Ende Oktober ein kostenloses Fußball-Bildungscamp auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Ist dieses von dir gemeinsam mit DFL und DFB initiierte Projekt eine Präventivmaßnahme? Was passiert in deinem Camp?
Kamil: Man kann das Camp als Präventivmaßnahme verstehen. In erster Linie wollen wir aber schlichtweg unterschiedliche Jugendliche aus ganz Deutschland zusammenbringen, so dass sie Zugang zu unterschiedlichen Biografien und Perspektiven erhalten. Natürlich wird auch ganz viel Fußball gespielt. Es wird jeden Tag Trainingseinheiten geben, auch wenn wir in diesen Einheiten teilweise nicht nur fußballerische, sondern auch soziale Skills vermitteln, zum Beispiel kritisches Denken, Kommunikation oder Selbstwirksamkeit. Mit bestimmten Übungen im Training kann man diese Kompetenzen heute sehr gut vermitteln.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Hartplatzhelden: Wie denn genau?
Kamil: Die Teilnehmenden werden abseits des Trainings die Möglichkeit haben, über bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen nachzudenken. Rassismus wird ein Thema sein, wobei wir immer einen Fußballbezug herstellen, damit die Auseinandersetzung mit dem Thema leichter fällt. Bei der Bearbeitung der Themen sind die Jugendlichen relativ frei,
ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren helfen aber gern. Ihre Ergebnisse halten die Teilnehmenden per Video oder Plakat fest und dürfen diese am Ende des Camps DFB-Mitarbeitenden präsentieren. Das wird ein ganz besonderer Moment sein: Viele der Jugendlichen kommen aus sozial benachteiligten Verhältnissen, so dass Möglichkeiten wie diese im Alltag unendlich weit weg sind. Das ist auch ein Ziel des Camps: Wir
wollen die Jugendlichen empowern, ihnen Selbstvertrauen vermitteln – Selbstvertrauen, das ihnen teilweise aufgrund von Rassismuserfahrungen abhandengekommen ist.
Das Interview führte Tim Frohwein!
BALL & BEYOND . vom 20. bis 24. 10. am DFB-Campus in Frankfurt am Main! Bewirb dich schnell - nur 30 Plätze! Schreib uns eine DM an @youmo_softskilltraining oder melde dich per Mail an hallo@you-mo.de