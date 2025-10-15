– Foto: Hartplatzhelden

«Selbstvertrauen vermitteln!« Freie Plätze für Event am DFB-Campus Der Rassismusexperte Younis Kamil hat zurzeit leider viel zu tun. ImrnInterview erklärt er, was der Fußball im Kampf gegen Diskriminierung leisten kann. Er selbst veranstaltet vom 20. bis 24. Oktober ein Camp für Jugendliche, bei dem noch Plätze frei sind. Ein Interview von TIM FROHWEIN Verlinkte Inhalte Hessenliga GL Frankfurt Gr. Ost GL Frankfurt Gr. West KOL Ffm

Hartplatzhelden: Zuletzt wurden in Deutschland im Profi- wie im Amateurfußball Spieler von den Rängen rassistisch beleidigt. Über einige dieser Fälle wurde breit berichtet. Mit Roots wart ihr oft mittendrin, du oder Roots-Mitbegründer Otto Addo wurdet zitiert. Wie bewertest du die Debatte? Younis Kamil: Auch wenn die Anlässe natürlich nicht erfreulich waren: Wir haben es positiv wahrgenommen, dass die Medien auf uns zugekommen sind. Wir haben viele Statements abgegeben und Interviews geführt. Damit konnten wir der Debatte eine andere Perspektive hinzufügen und die Relevanz des Themas deutlich machen. Was mich beeindruckt hat: die Solidarität, die diesmal auch von aktuellen und ehemaligen Profis kam. Denn für Schwarze oder muslimische Spieler ist es nochmal schwieriger, sich in solchen Momenten zu äußern.

Das kann karriereschädlich wirken, weil man schnell als unbequemer Charakter gilt. Das hören wir immer wieder. Dass mittlerweile viele Profis den Mut haben, aufzustehen, zeigt, dass etwas ins Rutschen gekommen ist. Weniger positiv war aus unserer Sicht, dass die

Berichterstattung oft den Fokus auf die Täter gelegt hat. Die Perspektive der Betroffenen rückte leider in den Hintergrund.

Hartplatzhelden: Du wünscht dir also, dass die Medien diese Perspektive stärker darstellen? Kamil: Genau, man sollte denjenigen, die eine rassistische Erfahrung gemacht haben, eine Plattform geben. „Was hast du erlebt, was hast du wahrgenommen und wie hast du dich dabei gefühlt?“ Das sind Fragen, die Journalisten stellen sollten. Den Betroffenen sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Wenn man aber – wie

in den letzten Jahren in solchen Momenten immer wieder geschehen – der Person als erstes die Frage stellt, ob sie sich denn auch wirklich sicher sei, eine Beleidigung gehört zu haben, dann lenkt das die Diskussion sofort in eine andere Richtung. Am Ende müssen wir dorthin kommen, dass ein Rassismusvorfall genauso schlimm ist wie ein Antisemitismusvorfall. Und damit meine ich nicht, dass man die Schwere eines Antisemitismusvorfalls reduzieren sollte –

wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass beides gleich schlimm ist. Damit in beiden Fällen auch die gleichen Mechanismen in Gang gesetzt werden.

Hartplatzhelden: Welche Mechanismen wären das?

Kamil: Sanktionierung ist ein Aspekt, ohne den es nicht gehen wird. Wenn wir es schaffen wollen, dass bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Ausrufe auf Fußballplätzen oder in Stadien nicht mehr zu beobachten oder zu hören sind, dann müssen Personen, die dadurch auffallen, bestraft werden. Das kann informell passieren, indem beispielsweise umstehende

Personen deutlich machen, dass ein solches Verhalten nicht geduldet wird. Das kann auch formal passieren: dass die Vereine den Täter des Stadions verweisen und ein Zutrittsverbot aussprechen.