Selbstvertrauen trifft Verunsicherung

Vor dem Nachholspiel treffen zwei Mannschaften im Tabellenkeller aufeinander – die eine nach einem erfolgreichen Spiel, die andere nach einer deutlichen Niederlage.
Es ist ein Duell im unteren Tabellendrittel, das vor allem von den jüngsten Eindrücken lebt. Wenn der TuS Davenstedtauf den TSV Kirchrode trifft, begegnen sich zwei Teams im Abstiegskampf – allerdings mit gegensätzlicher Ausgangslage.
Davenstedt hat sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Das 6:2 gegen TuS Garbsen steht nicht nur für drei Punkte, sondern für eine Offensive, die ins Rollen gekommen ist. Mit 30 Punkten hat sich die Mannschaft etwas Luft verschafft, der Blick geht dennoch nach unten – allerdings mit spürbar gewachsenem Selbstvertrauen.
Ganz anders stellt sich die Situation bei Kirchrode dar. Das 0:4 gegen Sportfreunde Anderten reiht sich ein in eine Serie von Rückschlägen. Mit 17 Punkten bleibt die Mannschaft tief im Tabellenkeller, die Unsicherheit ist greifbar.
So wird das Nachholspiel zu einer Frage der Verfassung: Davenstedt geht mit Rückenwind in die Partie, Kirchrode mit der Last der letzten Ergebnisse. Zwei Mannschaften, ein Ziel – aber mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen.