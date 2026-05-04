Selbstvertrauen trifft Verunsicherung

– Foto: Lorena Pietler

Vor dem Nachholspiel treffen zwei Mannschaften im Tabellenkeller aufeinander – die eine nach einem erfolgreichen Spiel, die andere nach einer deutlichen Niederlage.

Es ist ein Duell im unteren Tabellendrittel, das vor allem von den jüngsten Eindrücken lebt. Wenn der TuS Davenstedtauf den TSV Kirchrode trifft, begegnen sich zwei Teams im Abstiegskampf – allerdings mit gegensätzlicher Ausgangslage.

Davenstedt hat sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Das 6:2 gegen TuS Garbsen steht nicht nur für drei Punkte, sondern für eine Offensive, die ins Rollen gekommen ist. Mit 30 Punkten hat sich die Mannschaft etwas Luft verschafft, der Blick geht dennoch nach unten – allerdings mit spürbar gewachsenem Selbstvertrauen.