Selbstvertrauen trifft Tabellenführer und verliert.

Drei Siege in Serie, Sonne über dem Parkstadion und das Gefühl, dass da heute was gehen könnte. Doch noch bevor der Gedanke richtig zu Ende gedacht war, lag der Ball schon im eigenen Netz. Ballverlust im Aufbau, Flanke, Kopfball - 0:1 nach sechs Minuten.

Dabei fing alles so vielversprechend an: Vitus Plate schickte David Schwennen steil, der verpasste nur um eine Fußspitze, Jerome Hensen kam noch ran, brachte den Ball aber nicht entscheidend aufs Tor. Fast das 1:0, stattdessen das 0:1. Fußball kann so einfühlsam sein.

Zehn Minuten später dann die kalte Dusche Nummer zwei: Niklas Hermes zimmerte das Ding aus spitzem Winkel unhaltbar oben rein, ein Sonntagsschuss. Danach brauchte Papenburg einen Moment, um wieder Ordnung zu finden. Das gelang immerhin, und so blieb’s bis zur Pause beim 0:2.

Nach dem Seitenwechsel kam das, was Trainer später gern „eine gute Reaktion“ nennen: höher anlaufen, mutiger sein, zweite Bälle holen. Das funktionierte kurz, bis erneut ein Fehler im Aufbau das 0:3 einleitete. Erik Lüßing bedankte sich artig, schnürte seinen Doppelpack und feierte Saisontor Nummer 17.

Bokeloh verwaltete danach souverän, Papenburg mühte sich, und das Spiel verlor sich in kleinen Fouls, langen Bällen und der Erkenntnis, dass man an diesem Tag wohl Lehrgeld bezahlt. Ganz zum Schluss dann doch noch ein Moment zum Mitnehmen: Ben Lünsmann setzte stark nach, legte quer, Marten Bogena vollendete sehenswert zum 1:3, immerhin für die Galerie.

Unterm Strich: Eine Niederlage, die weh tut, weil sie vermeidbar war. Aber auch eine, die zeigt, dass Papenburg gegen den Tabellenführer mitspielen kann, solange die eigenen Fehler nicht zu Stichwortgebern werden.

Nächste Woche wartet das Derby in Surwold. Da brennt der Baum und vielleicht auch wieder das Selbstvertrauen.