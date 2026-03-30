Selbstvertrauen kehrt zurück: TuS Holzkirchen schlägt Siegsdorf klar

Gut improvisiert: Trotz vieler Umstellungen lieferte der TuS Holzkirchen (in Weiß) gegen Siegsdorf eine starke Leistung ab und belohnte sich mit einem klaren Sieg. – Foto: Martin Weidringer

Der TuS Holzkirchen konnte am Samstagnachmittag an der heimischen Haidstraße genau dort anknüpfen, wo er unter der Woche in Töging aufgehört hatte. Mit 5:1 besiegten die Grün-Weißen den TSV Siegsdorf klar und holten damit den zweiten Dreier in Serie.

Auf dem tiefen Geläuf in Holzkirchen mussten die TuS-Kicker erneut auf zahlreiche Akteure verzichten. So fiel mit Alexander Zetterer (Zerrung) und Lukas Krepek (gesperrt) die etatmäßige Innenverteidigung aus. Dafür bildeten Maximilian Avril und Michael Schlicher das Abwehrzentrum. Zudem fehlten den Holzkirchnern auch noch kurzfristig Angreifer Tobias Bebber (muskuläre Probleme).

„Man hat heute mit jedem Tor gemerkt, wie das Selbstvertrauen immer mehr zurückkommt“, freut sich TuS-Coach Orhan Akkurt. „Auch wenn das Ergebnis nicht dem Spielverlauf entspricht.“

„Meine Jungs machen es immer wieder gut – trotz der ganzen Widerstände“, findet TuS-Coach Akkurt. Nicht zuletzt weil der Holzkirchner Übungsleiter nach den Ausfällen von Gilbert Diep (krank) und Alpay Özgül keinen nominellen zentralen Stürmer aufbieten konnte.

Gut nur, dass Akkurt in solchen Situationen auf Stefan Hofinger zurückgreifen kann. „Er ist einfach mein Allrounder“, betont der Holzkirchner Trainer. Kurzerhand spielte Hofinger nämlich im Sturmzentrum und habe „es super gemacht“, meint Akkurt.

„Ich spiele immer da, wo mich der Trainer aufstellt“, sagt Hofinger. „Ich gebe überall das Beste. In dieser Saison spüre ich einfach das Vertrauen des Trainers.“ Der 21-Jährige dankte es mit einem weiteren Tor gegen Siegsdorf, dem 5:1 – gleichzeitig seinem achten Saisontreffer, was ihn zum Toptorschützen bei den TuS-Kickern macht.

Dabei taten sich die Holzkirchner zu Beginn noch etwas schwer mit den Begebenheiten an der Haidstraße. Vor allem dann, als Siegsdorf völlig überraschend nach einem wunderbar vorgetragenen Konter durch Siegsdorfs Adrian Furch nach 24 Minuten in Führung ging. „Aber wir haben danach vernünftig weitergespielt“, lobt Akkurt.

Die Belohnung folgte wenig später, denn zunächst scheiterte zwar Hofinger mit seinem Schuss am Siegsdorfer Keeper, doch Sekundenbruchteile später war Teamkollege Elias Schnier zur Stelle und schob zum 1:1-Ausgleich ein.

Doch der berühmt berüchtigte Dosenöffner ließ noch ein wenig auf sich warten. Erst nach der Einwechslung von Tim Feldbrach nach 61 Minuten ging ein richtiger Ruck durch das Holzkirchner Team. Nicht zuletzt, als der TuS-Angreifer nur rund 60 Sekunden gleich zum so wichtigen 2:1 traf. Feldbrach setzte sich dabei unnachahmlich über die rechte Seite durch und zirkelte den Ball in Richtung Tor, den Abpraller schob Feldbrach selbst zum Führungstreffer ein.

„Es ist unglaublich, wie er sich da durchsetzt“, lobt Akkurt. „Eigentlich wie Erling Haaland.“ Anschließend ließen sich die Holzkirchner den Sieg nicht mehr nehmen. Zwei weitere Treffer durch Maximilian Freundl (70.) und Bastian Eckl (84.) sorgten endgültig für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte schließlich Allrounder Hofinger mit dem Tor zum 5:1, der auch auf der ungewohnten Position im Sturmzentrum eine bärenstarke Leistung zeigte.