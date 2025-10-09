„Selbstvertrauen ist zurück“ – Pesch mit breiter Brust zu Frechen 20

Ein Duell mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber ähnlicher Energie: Während Frechen 20 nach dem torreichen 3:4 in Düren Wiedergutmachung sucht, reist der FC Pesch mit dem Schwung des ersten Saisonsiegs an. Beide Teams eint der Wille, sich über Leidenschaft und Mentalität zu definieren. Frechen will vor heimischem Publikum den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld halten, Pesch den Aufwärtstrend bestätigen. Es dürfte ein Spiel werden, das mehr über Einstellung als über Statistik entschieden wird.

Für Trainer Okan Özbay steht die Partie unter dem Zeichen der Reaktion: „Pesch hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und mit einer der temporeichsten Mannschaften der Liga den SSV Merten geschlagen. Das stärkt in allen Bereichen den Gegner – sei es im Glauben, sei es im Selbstbewusstsein. Das ist natürlich eine schwierigere Aufgabe, aber man sollte immer mit dem bestmöglichen Auftritt des Gegners rechnen – und damit rechnen wir felsenfest.“

Der Frechener Coach fordert von seiner Mannschaft in erster Linie Mentalität: „Wir müssen die Basics, über die man so gern spricht, auf den Platz zu bringen – vor allem unsere Prinzipien, also Intensität, Aggressivität, Geschlossenheit gegen den Ball. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, aber meistens gewinnt der, der sich nicht zu schade ist, Wege zu machen, die auch unnötig erscheinen. Vor allem dann, wenn ein Mitspieler gerade Hilfe braucht.“

Von alten Statistiken hält Özbay wenig – der letzte Sieg des FC Pesch gegen Frechen datiert von 2017: „Das ist der Vereinsname. Im Endeffekt ist da ein anderer Trainer und andere Charaktere in der Mannschaft. Deswegen halte ich nicht so viel von vergangenen Statistiken, weil es immer ein anderes Spiel ist, wenn neue Akteure, eine andere Form und eine andere Situation da sind. Wir wollen am Sonntag eine klare Reaktion zeigen – in erster Linie für uns.“ Personell bleibt die Lage ähnlich wie in der Vorwoche: Leon Pingen, Anil Tasdemir und Keeper Oskar Hill fallen weiterhin aus.

Pesch schöpft Mut aus erstem Sieg

Beim FC Pesch ist nach dem Erfolg über Merten die Erleichterung spürbar. Trainer Adriano Terranova sagt: „Die Stimmung ist gut, das Selbstvertrauen ist zurück. Wir als Trainerteam haben das Vertrauen der Jungs. Wir müssen weiter die Lauf- und Einsatzbereitschaft hochhalten und uns in jedem Spiel Schritt für Schritt taktisch und spielerisch verbessern.“

Der Fokus liegt auf der Defensive, die gegen Merten erstmals in dieser Saison ohne Gegentor blieb: „Priorität muss sein, dass wir alle die Leidenschaft mitbringen, das Tor zu verteidigen. Offensiv haben die Jungs einen Plan an der Hand, den es gilt, bestmöglich umzusetzen und sich Chancen herauszuspielen. Personell müssen wir uns keine Sorgen machen. Auch wenn der eine oder andere fehlen wird, haben wir vollstes Vertrauen in unsere Spieler.“

Frechen will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten und zu Hause wieder für Stabilität sorgen, während Pesch darauf hofft, den Schwung des ersten Sieges mitzunehmen. Beide Trainer eint dabei die gleiche Überzeugung: Erfolg gibt es nur über Arbeit, Leidenschaft – und die Bereitschaft, über Grenzen zu gehen.