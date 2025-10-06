„Selbstvertrauen ist weg“: Peiting atmet nach Sieg in der Krise auf

Drei Niederlagen in Folge haben beim TSV Peiting Spuren hinterlassen. Die völlig verunsicherte Elf von Coach Thomas Fischer leistete sich auch im Heimspiel der Kreisliga 1 gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch zahlreiche Fehler und kam im ganzen Spiel nur auf eine einzige herausgespielte Chance. Dennoch baute der TSV seine Erfolgsbilanz gegen den Nachbarn mit einem 1:0 (0:0) weiter aus. Möglich machte dies ein gewaltiger Patzer der Gäste, der zum entscheidenden Tor führte.

„Das Selbstvertrauen ist weg. Wir haben den Gegner mit unseren Fehlern immer wieder eingeladen“, räumte Fischer nach dem glücklichen Heimsieg ein. „Unser Torhüter hat uns das Spiel gewonnen“, lobte Fischer die starke Vorstellung von Julian Floritz, der einige hochkarätige Chancen des FC zunichte machte. „Wir haben vier, fünf Großchancen liegen lassen, die müssen wir reinmachen“, war FC-Coach Hubert Jungmann entsprechend angefressen, um wenig später seinen Ruf als emotionaler Vulkan zu bestätigen. „Wir haben genau den Fehler gemacht, den ich in der Pause noch angesprochen habe, vor dem eigenen Tor nicht ins Eins-gegen-Eins zu gehen. Wir haben das Tor hergeschenkt“, schimpfte Jungmann lautstark.

Schon nach wenigen Minuten stand Floritz erstmals im Fokus. Einen Distanzschuss konnte der TSV-Keeper, auch aufgrund des starken Winds, nicht festhalten. Sepp Noder beförderte den Nachschuss über das Gehäuse (6.). In der Folge bestimmte der FC über weite Strecken das Geschehen, ohne aber zu zwingenden Abschlüssen zu kommen. Die Hausherren, bei denen das Fehlen der Kreativkräfte wie Nicola Haser und Florian Wörle deutlich zu bemerken war, präsentierten dagegen nur Stückwerk, sodass sie nur selten in der Nähe des gegnerischen Strafraums auftauchten.

Erst kurz vor dem Wechsel schloss Tobias Baarfüßer die erste und letztlich einzig gelungene Aktion der Peitinger ab, als er den Ball knapp am Tor vorbeischoss (41.). Wenig später hatte der TSV Glück, dass der Kopfball von Fabian Kees am Lattenkreuz und nicht im Netz landete (44.). In der Nachspielzeit grätschte Floritz den durchgebrochenen Noder im Strafraum ab. „Es gibt Schiedsrichter, die geben da Elfer“, räumten Peitinger Fans danach ein, während der Schiri die Partie weiterlaufen ließ.

Gleich nach dem Wechsel setzten die FC-Fans schon zum Torjubel an, nachdem Tizian Henn freistehend aus 15 Metern zum Abschluss gekommen war (47.). Der Ball ging aber knapp vorbei. Die nächste Möglichkeit der Gäste durch Martin Hennebach machte erneut Floritz zunichte (49.). Danach plätscherte die Partie dahin, bis Tobias Schweiger im eigenen Strafraum dem kurz davor eingewechselten Andi Huber die Kugel an die Beine schoss. Matthias Lotter kam so an den Ball, scheiterte aber am weitgehend beschäftigungslosen FC-Keeper Hannes Greinwald. Den Nachschuss verwandelte Huber dann zum schmeichelhaften 1:0 (64.).

Dieser Rückstand zeigte Wirkung. Die Gäste brauchten einige Zeit, um wieder in die Spur zu finden. Die Peitinger Abwehr ließ kaum noch etwas anbrennen. Gefährlich wurde es erst in den letzten Minuten. Nach einer Ecke verhinderte Floritz ein Eigentor (89.), und in der Nachspielzeit klärte Florian Meier in letzter Sekunde gegen den einschussbereiten Noder (90.+5).