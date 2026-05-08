"Selbstverständlich Landesliga": So plant der FC Pesch die Zukunft Keine Strafpunkte zum Neustart: Vorsitzender Pascal Ervens vor radikalen Kaderumbruch. von Andreas Santner · Heute, 08:14 Uhr · 0 Leser

Nur wenige Spieler des aktuellen Kaders werden dem FC Pesch in die Landesliga folgen. – Foto: Michael Schneiders

Der Rückzug des FC Pesch aus der Mittelrheinliga zum 1. Mai war ein Paukenschlag. Doch wer glaubt, in Pesch gingen nun die Lichter aus, irrt. Während die Mannschaft von Ali Meybodi offiziell als Absteiger feststeht, laufen im Hintergrund die Planungen für den Neustart auf Hochtouren – und das mit einer deutlich besseren Ausgangslage, als viele Experten zunächst vermuteten.

Keine Hypothek: FVM dementiert Punktabzug In den vergangenen Tagen munterten Gerüchte die Runde auf, der FC Pesch müsse aufgrund des Rückzuges mit einer schweren Bürde in die neue Spielzeit gehen. Von bis zu neun Minuspunkten war die Rede. Doch hier gibt der Verband Entwarnung. "Gemäß § 52 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Nr. 2 SpO/WDFV sind die Spiele von Mannschaften, die ab dem 1. Mai bis zur Beendigung der Runde zurückgezogen werden, entsprechend ihrem Ausgang zu werten; nicht ausgetragene Spiele werden mit 2:0 für den Gegner gewertet. Sie gelten als Absteiger ihrer Staffel. Ein Punktabzug ist nicht vorgesehen. § 37 SpO/WDFV ist unserer Meinung nach in diesem Falle nicht anwendbar. Zu erwähnen ist, dass die WDFV-Spielordnung zu Saisonbeginn in diesen Punkten angepasst wurde, weshalb es aus diesem Grund zu einem unterschiedlichen Kenntnisstand bezüglich der Folgen eines Rückzuges ab dem 1. Mai kommen kann", stellt Nina Hambalek, Leiterin Medien & Kommunikation des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM), die rechtliche Lage klar. Damit startet Pesch in der kommenden Landesliga-Saison bei Null und ohne sportliche Altlasten.

Ervens: "Landesliga ist kein Beinbruch" Für den 1. Vorsitzenden Pascal Ervens war der Rückzug eine Entscheidung der Vernunft. Nach einer Saison mit drei verschiedenen Trainern und zwei Umbrüchen im Kader war die Luft in der ersten Mannschaft schlichtweg raus. Da das Team sportlich ohnehin abgeschlagen war, galt die Priorität dem Unterbau und der Planungssicherheit. "Die Resonanz von außen und von anderen Vereinen auf unseren Rückzug war bis auf ganz wenige Ausnahmen positiv. Ein Rückzug ist natürlich nie etwas Schönes, aber der Zeitpunkt war bewusst gewählt, um nicht mehr entscheidend in das laufende sportliche Geschehen einzugreifen. Die Motivation innerhalb der ersten Mannschaft war zuletzt sichtlich angeschlagen, was eigentlich jeder verstehen kann. Wenn man in der Mittelrheinliga sportlich bereits abgestiegen ist, im Unterbau aber noch wichtige Ziele verfolgt werden, ist die Aufgabe des Vorstands klar", erklärt der 44-Jährige.