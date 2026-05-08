"Selbstverständlich Landesliga": So plant der FC Pesch die Zukunft

Der Rückzug des FC Pesch aus der Mittelrheinliga zum 1. Mai war ein Paukenschlag. Doch wer glaubt, in Pesch gingen nun die Lichter aus, irrt. Während die Mannschaft von Ali Meybodi offiziell als Absteiger feststeht, laufen im Hintergrund die Planungen für den Neustart auf Hochtouren – und das mit einer deutlich besseren Ausgangslage, als viele Experten zunächst vermuteten.
In den vergangenen Tagen munterten Gerüchte die Runde auf, der FC Pesch müsse aufgrund des Rückzuges mit einer schweren Bürde in die neue Spielzeit gehen. Von bis zu neun Minuspunkten war die Rede. Doch hier gibt der Verband Entwarnung.
"Gemäß § 52 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Nr. 2 SpO/WDFV sind die Spiele von Mannschaften, die ab dem 1. Mai bis zur Beendigung der Runde zurückgezogen werden, entsprechend ihrem Ausgang zu werten; nicht ausgetragene Spiele werden mit 2:0 für den Gegner gewertet. Sie gelten als Absteiger ihrer Staffel. Ein Punktabzug ist nicht vorgesehen. § 37 SpO/WDFV ist unserer Meinung nach in diesem Falle nicht anwendbar. Zu erwähnen ist, dass die WDFV-Spielordnung zu Saisonbeginn in diesen Punkten angepasst wurde, weshalb es aus diesem Grund zu einem unterschiedlichen Kenntnisstand bezüglich der Folgen eines Rückzuges ab dem 1. Mai kommen kann", stellt Nina Hambalek, Leiterin Medien & Kommunikation des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM), die rechtliche Lage klar. Damit startet Pesch in der kommenden Landesliga-Saison bei Null und ohne sportliche Altlasten.
Für den 1. Vorsitzenden Pascal Ervens war der Rückzug eine Entscheidung der Vernunft. Nach einer Saison mit drei verschiedenen Trainern und zwei Umbrüchen im Kader war die Luft in der ersten Mannschaft schlichtweg raus. Da das Team sportlich ohnehin abgeschlagen war, galt die Priorität dem Unterbau und der Planungssicherheit.
"Die Resonanz von außen und von anderen Vereinen auf unseren Rückzug war bis auf ganz wenige Ausnahmen positiv. Ein Rückzug ist natürlich nie etwas Schönes, aber der Zeitpunkt war bewusst gewählt, um nicht mehr entscheidend in das laufende sportliche Geschehen einzugreifen. Die Motivation innerhalb der ersten Mannschaft war zuletzt sichtlich angeschlagen, was eigentlich jeder verstehen kann. Wenn man in der Mittelrheinliga sportlich bereits abgestiegen ist, im Unterbau aber noch wichtige Ziele verfolgt werden, ist die Aufgabe des Vorstands klar", erklärt der 44-Jährige.
Der Blick richtet sich nun auf den Sommer, und der wird in Pesch vor allem eines: arbeitsintensiv. Von den aktuell 29 Spielern im Kader werden wohl nur drei bleiben. Ein harter Schnitt, der laut Ervens jedoch notwendig ist, um die Identität des Vereins wieder zu schärfen.
"Im Sommer werden wir nun einen massiven Umbruch im Kader erleben. Von aktuell 29 Spielern werden uns vielleicht drei erhalten bleiben. Das ist zwar schade, da wir vielen die Chance geboten haben, sich auf höchster Verbandsebene zu beweisen, aber für den Neuanfang unumgänglich. Stand heute haben wir rund zehn Neuzugänge sicher, und zusammen mit den aufrückenden U19-Spielern umfasst der Kader aktuell 16 oder 17 Mann. Damit liegen wir voll im Soll und gehen die weitere Planung entspannt an."
Auf die Frage, ob ein Start in der Landesliga auf wackeligen Beinen steht, entgegnet Ervens entschlossen: "Selbstverständlich wird es in der kommenden Saison Landesliga-Fußball in Pesch geben, und wir blicken sehr positiv in die Zukunft."
Das Ziel für die Landesliga? Pesch möchte weg vom Image der "Durchgangsstation" und hin zu einem Team, mit dem sich die Zuschauer wieder identifizieren können. "Wir wollen eine junge, hungrige Mannschaft mit Talenten aus den eigenen Reihen und Spielern aus dem Umland aufzubauen. Damit wollen wir auch wieder mehr Zuschauer anlocken, denn davon lebt der Fußball schließlich. Es ist zwar schön, in der Mittelrheinliga zu spielen, aber aus Vereinssicht ist die Landesliga definitiv kein Beinbruch", so Ervens abschließend.