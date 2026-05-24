– Foto: TSV Eschach

Mit einer beeindruckenden Konstanz in der Rückrunde und einem unerschütterlichen Zusammenhalt stürmt der TSV Eschach zum Titel in der Bezirksliga Bodensee. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist der Vorsprung auf den ersten Verfolger uneinholbar. Nun nimmt der Verein das Aufstiegsrecht wahr und blickt dem Abenteuer in der Landesliga mit großem Realismus entgegen.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksliga Bodensee hat bei den Spielern tiefe Emotionen und ausgelassenen Jubel freigesetzt. Nach einer intensiven Spielzeit machte das Team den historischen Schritt perfekt und ließ der Freude freien Lauf. Trainer Ingo Martin zeigt sich gegenüber FuPa begeistert von der Ausdauer seiner Mannschaft nach dem Erreichen des großen Ziels: „Selbstverständlich! Das wurde natürlich gebührend gefeiert. Erst in Ravensburg und später dann auf dem Rettichfest in Eschach.“

Unerwarteter Triumph nach einer starken Entwicklung

Dass der Titel am Ende so souverän eingefahren werden konnte, übertraf selbst die Erwartungen ders Trainers, der im Vorfeld bescheidenere Töne angeschlagen hatte. Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht der TSV Eschach mit 69 Punkten nach 31 absolvierten Partien uneinholbar an der Tabellenspitze. Die starke Bilanz von 22 Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen zeugt von einer Konstanz, der die Konkurrenz letztlich nichts mehr entgegenzusetzen hatte. „Mir war klar, dass wir eine gute Rolle vorne spielen können. Dass wir am Ende den Titel holen, habe ich so nicht vermutet“, gesteht Ingo Martin offen mit Blick auf den meisterlichen Coup.

Der direkte Verfolger muss endgültig den Vortritt lassen

Der schärfste Konrehent im Kampf um Platz eins kann den Spitzenreiter mathematisch nicht mehr einholen und muss sich mit dem zweiten Rang begnügen. Der SV Oberzell belegt mit 62 Zählern aus ebenfalls 31 Spielen und einer Statistik von 19 Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen derzeit den Silberrang. Während Oberzell ein Torverhältnis von 59:35 vorweist, untermauerten die Eschacher ihre Vormachtstellung mit beachtlichen 78 erzielten Treffern bei nur 28 Gegentoren.

Brutale Konstanz als Schlüssel zum historischen Erfolg

In den entscheidenden Phasen des packenden Titelrennens bewies das Team die nötige mentale Festigkeit, um dem Druck standzuhalten. Vor allem im zweiten Saisonabschnitt entwickelte sich die Mannschaft zu einer schier unbezwingbaren Einheit, die Woche für Woche ablieferte. Für den Trainer gab es ganz klare Faktoren, die den Ausschlag für den Sprung nach oben gaben: „Das war in erster Linie die brutale Konstanz in der Rückrunde und der starke Zusammenhalt im Team.“

Ein harmonisches Kollektiv mit unbändigem Trainingsfleiß

Hinter den exzellenten sportlichen Statistiken verbirgt sich ein perfekt ausbalancierter Kader, der seine Stärke aus der mannschaftlichen Geschlossenheit und der harten Arbeit unter der Woche zieht. Der Coach gerät bei der Analyse der mannschaftsinternen Vorzüge ins Schwärmen. Auf die Frage nach den Stärken seines Teams verweist Ingo Martin stolz auf das Gefüge: „Viele. Neben dem Zusammenhalt auch der extrem große Trainingsfleiß von allen. Wir haben eine starke Defensive, eine starke Offensive und ein starkes Zentrum.“

Verschwiegenheit bei der Abschlussfahrt und Zusage

Nach den harten sportlichen Pflichten auf dem Rasen steht für die frischgebackenen Champions die traditionelle Belohnung im Vordergrund, um das erfolgreiche Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Bei der Organisation der anstehenden Reise hält sich der Trainer jedoch zurück. „Ja, definitiv, aber da halte ich mich raus“, erklärt Ingo Martin. Dass der Verein den nächsten Schritt gehen und den Gang in die Landesliga antreten wird, steht derweil völlig außer Frage. Der Trainer bestätigt das Vorhaben kurz und unmissverständlich: „Selbstverständlich, ohne Frage.“

Volle Kontinuität und eine bewusste Chance für die Jugend

Während die Spieler den Moment des Triumphs auskosten, sind die personellen Weichenstellungen für die veränderten Bedingungen in der höheren Umgebung bereits seit längerer Zeit abgeschlossen. Der Verein setzt dabei ganz auf Stabilität im bestehenden Gefüge und verzichtet auf externe Transfers, um stattdessen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs eine Plattform zu bieten. „Da sind wir eigentlich schon eine Weile durch mit. Es bleiben alle und es sind keine externen Zugänge geplant. Wir werden einige junge Spieler aus der Zweiten und A-Jugend integrieren“, gewährt Ingo Martin Einblicke in die Personalpolitik des Klubs.

Mit Demut und klarem Fokus in die Landesliga-Saison

Für die künftige Spielzeit 2026/2027 bleibt die Zielsetzung des Aufsteigers trotz aller berechtigten Euphoriewelle von großer Sachlichkeit geprägt. In der neuen Umgebung hängen die Trauben ungleich höher, weshalb sich die Mannschaft ohne utopische Träumereien schnell akklimatisieren möchte, um im Klassement zu bestehen. Ingo Martin gibt daher eine klare und bodenständige Marschroute für die Zukunft aus: „Da gibt es als Aufsteiger erst mal ein Ziel: Klassenerhalt.“