"Selbstverständlich bin ich auch ein wenig nervös und angespannt" DFB-A-Lizenz-Inhaber Tobias Ippendorf blickt voller Vorfreude auf das erste Relegationsspiel des VfB Bad Mergentheim gegen den TSV Erlenbach. Der Matchplan für den Aufstieg in die Bezirksliga Franken steht bereits. von red · Heute, 14:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Stolz

Die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga Franken steht an. Wenn am morgigen Mittwoch um 18:30 Uhr in Berlichingen der Anpfiff ertönt, steht für den VfB Bad Mergentheim der Lohn einer intensiven Saison auf dem Spiel. Trotz spürbarer Nervenanspannung überwiegt beim VfB-Coach Tobias Ippendorf die pure Lust auf die große Kulisse. Im FuPa-Interview spricht der Trainer über den Nervenkitzel vor dem Showdown, seinen maßgeschneiderten Matchplan gegen den TSV Erlenbach und das unbeschwerte Gefüge einer Mannschaft, die jetzt bereit ist, das nächste positive Kapitel der Vereinsgeschichte zu schreiben.





Tobias, mit welch einem Gefühl gehst du in das 1. Relegationsspiel am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr in Berlichingen?

Die Vorfreude steigt. Selbstverständlich bin ich auch ein wenig nervös und angespannt, aber grundsätzlich überwiegt die Freude auf das, was kommt. Die Aufstiegsrelegation ist der Lohn für die ganze Saison - daran sollten wir immer denken.





Bis zuletzt war nicht klar, ob ihr gegen den TSV Erlenbach oder die SG Stetten-Kleingartach antretet. Nun steht mit Erlenbach euer Gegner fest. Hattest du einen Wunschgegner und wie bereitet ihr euch vor?

Erlenbach hat sich in den letzten Wochen und insbesondere am letzten Spieltag die Relegation erarbeitet. All das zählt am Mittwoch aber nicht. Wir müssen an dem Tag funktionieren und unsere beste Leistung auf den Platz bringen, dann haben wir eine realistische Chance weiterzukommen. Ich habe mir meine Gedanken gemacht und verschiedene Szenarien durchgespielt. Der Matchplan steht.



Was zeichnet eure Mannschaft aus?

Wir verfügen über eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Jungs, die völlig unbekümmert auftreten. Ich spüre einen guten Zusammenhalt und eine ausgelassene Stimmung innerhalb des Teams.



Auf was wird es deiner Meinung nach ankommen?

Es ist sicherlich etwas Besonderes vor so einer Kulisse anzutreten. Ich hoffe, dass wir damit besser umgehen als der Gegner. Zudem wird es auf die Tagesform ankommen und wie gut jeder Einzelne seine Aufgaben erfüllt.



Auf was freust du dich besonders?

Auf viele Zuschauer und eine gute Stimmung. Außerdem freue ich mich darauf, meine Mannschaft unter diesen Voraussetzungen spielen zu sehen. So ein Spiel bringt jeden Spieler und uns als Mannschaft weiter.



Es ist bemerkenswert wie positiv über den Verein, die Mannschaft und über dich als Trainer gesprochen wird. Nimmst du das wahr?

Das ist schön zu hören - vielen Dank! Die Verantwortlichen, alle im Verein, sämtliche Spieler und ich als Trainer versuchen auf und außerhalb des Platzes unser Bestes zu geben. Es ist toll, wenn dies anerkannt und honoriert wird. Wir möchten auch zukünftig positive Schlagzeilen schreiben und positiv auf uns aufmerksam machen.





