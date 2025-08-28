– Foto: Jan Sigel

Selbstbewusstsein gegen Aufstiegseuphorie Spitzenspiel zweier formstarker Teams in der Bezirksliga 2 Hannover: TuS Davenstedt empfängt Aufsteiger TuS Kleefeld

Am Sonntag steigt in der Bezirksliga 2 Hannover ein Duell zweier Teams, die mit jeweils zwei Siegen aus drei Spielen stark in die Saison gestartet sind. Der TuS Davenstedt empfängt um 13 Uhr den Aufsteiger TuS Kleefeld – und beide Mannschaften gehen mit breiter Brust in diese Partie.

Davenstedts Trainer Fatih Yildizadoymaz zeigte sich im Vorfeld selbstbewusst, warnte aber zugleich vor der Qualität des Gegners: „Der Aufsteiger bringt jede Menge Euphorie mit und das spiegelt sich auch in ihren bisherigen Ergebnissen wider. Wir selbst haben einen guten Start hingelegt und fühlen uns fit und bestens vorbereitet." Die Zielsetzung ist dabei klar formuliert: Drei weitere Punkte sollen her. So., 31.08.2025, 13:00 Uhr TuS Davenstedt Davenstedt TuS Kleefeld TuS Kleefeld 13:00

Nach dem spielfreien Wochenende am 4. Spieltag konnte sich Davenstedt noch einmal gezielt auf die kommende Aufgabe vorbereiten. Zuvor hatte das Team mit einem deutlichen 6:2-Sieg gegen den TSV Bemerode ein offensives Ausrufezeichen gesetzt. Besonders Torjäger Tolgahan Davran und Doppeltorschütze Paul Lange wussten dabei zu überzeugen. Doch auch der Gegner aus Kleefeld reist mit reichlich Rückenwind an. Der Liga-Neuling schickte am vergangenen Wochenende Schlusslicht TuS Altwarmbüchen mit 6:1 vom Platz – sieben Punkte aus drei Partien bedeuten aktuell Rang sieben in der Tabelle, punktgleich mit Davenstedt. Erwin Podrimaj war mit einem Doppelpack der auffälligste Spieler auf Seiten der Gäste.