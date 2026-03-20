Selbstbewusstes Neuenkirchen fordert Emsbüren heraus

– Foto: René Diebel

Zwei Mannschaften im Aufwind treffen am Sonntag aufeinander: Während Emsbüren seine Spitzenposition festigen will, möchte Neuenkirchen den positiven Lauf weiter ausbauen.

In der Frauen-Landesliga Weser Ems kommt es am Wochenende zum Duell zwischen dem SV Concordia Emsbüren und dem TuS Neuenkirchen. Die Gastgeber gehen als Tabellenzweiter in die Partie, treffen jedoch auf einen Gegner, der zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Am Sonntag kommt mit Neuenkirchen eine Mannschaft, die ihre letzten beiden Meisterschaftsspiele gewinnen konnte. Sie werden also mit viel Selbstvertrauen anreisen und uns wieder alles abverlangen.“ Entsprechend klar formuliert er die Zielsetzung für sein Team: „Wir wollen Neuenkirchen von Beginn an unter Druck setzen und keinen Zweifel daran lassen, die drei Punkte zu behalten.“

Die Voraussetzungen dafür sieht Gebhardt gegeben: „Die Mädels haben diese Woche sehr gut trainiert und wir hoffen, dass sie es im Spiel umsetzen können.“ Mit bislang 31 Punkten und einem starken Torverhältnis zählt Emsbüren zu den konstantesten Teams der Liga und will diese Rolle auch am Wochenende bestätigen.

Doch auch Neuenkirchen reist mit Ambitionen an. Trainer Markus Gertz weiß um die Schwere der Aufgabe: „Am Sonntag treten wir beim Tabellenzweiten in Emsbüren an. Wir erwarten ein schwieriges Spiel gegen einen sehr starken Gegner und werden uns personell wieder etwas einfallen lassen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Der Fokus der Gäste liegt dabei klar auf der eigenen Stabilität: „Wir wollen den guten Lauf, den wir aktuell haben, natürlich auch beibehalten und über unsere gute Defensive ins Umschaltspiel kommen.“ Mit zuletzt zwei Siegen in Folge hat sich Neuenkirchen in der Tabelle nach oben gearbeitet und geht entsprechend selbstbewusst in die Partie.

So treffen am Sonntag zwei formstarke Teams aufeinander – Emsbüren mit dem Anspruch, die Spitzenposition zu festigen, und Neuenkirchen mit dem Ziel, die Serie auszubauen und für eine Überraschung zu sorgen.