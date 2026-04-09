Selbstbewusster VfR Aalen will in Karlsruhe den nächsten Schritt gehen

Der VfR Aalen geht mit Rückenwind in den 27. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem 2:0 gegen Hollenbach und dem 3:2 im Nachholspiel beim FC Nöttingen reist der Tabellenführer am Samstag zur zweiten Mannschaft des Karlsruher SC. Die Ausgangslage ist klar: Aalen hat sich an der Spitze ein Polster erarbeitet, darf sich im Aufstiegsrennen aber keine Nachlässigkeit erlauben. In Karlsruhe wartet nun ein Gegner aus dem engen Mittelfeld, der im Hinspiel bereits schwer zu bespielen war.
Gefestigte Tabellenlage
Mit 61 Punkten aus 25 Spielen steht der VfR Aalen an der Spitze und hat sieben Zähler Vorsprung auf den VfR Mannheim. Das verschafft der Mannschaft eine starke Position, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit, weiter konstant zu punkten. Karlsruhe II steht mit 33 Punkten auf Rang zehn und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Für Aalen bleibt es dennoch ein Spiel mit klarem Auftrag: Die gute Ausgangslage soll mit dem nächsten Auswärtssieg abgesichert werden.
Zwei Siege in kurzer Folge
Der VfR hat zuletzt nicht nur gepunktet, sondern auch in kurzer Abfolge unterschiedliche Spieltypen für sich entschieden. Gegen Hollenbach setzte sich Aalen mit 2:0 kontrolliert durch, beim 3:2 in Nöttingen war deutlich mehr Widerstand zu überwinden. Dort ging der VfR dreimal in Führung und brachte den Sieg dank des späten Treffers von Dean Melo über die Zeit. Diese beiden Ergebnisse zeigen, dass Aalen derzeit sowohl kontrollierte als auch wechselhafte Partien erfolgreich gestalten kann.
Hinspiel ohne Durchbruch
Das erste Duell mit dem Karlsruher SC II endete torlos. Beim 0:0 im Hinspiel fand Aalen trotz eigener Ambitionen keine Lücke und musste sich mit einem Punkt begnügen. Gerade dieses Ergebnis macht die Auswärtsaufgabe nun interessant: Karlsruhe hat bereits gezeigt, dass die Mannschaft den Tabellenführer in ein zähes Spiel zwingen kann. Für den VfR ist das eine klare Warnung vor einem Gegner, dessen Tabellenplatz wenig über seine Widerstandsfähigkeit aussagt.
Was für den VfR zählt
Aus Aalener Sicht wird es darauf ankommen, die Kontrolle früh zu gewinnen und sich nicht erneut in eine zähe Partie ohne Ertrag ziehen zu lassen. Die Mannschaft kommt aus einer intensiven Woche, hat sich dabei aber Stabilität und Selbstvertrauen erarbeitet. Gegen Karlsruhe II sind Geduld, Präzision und Wachsamkeit gegen Umschaltmomente gefragt. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht des VfR Aalen.