Selbstbewusst ins nächste Topspiel Regionalliga Südwest +++ Walldorf trifft am Sonntag auf Homburg +++ Hoffen auf einen Zuschauerschwung

Hoch das Bein. Maximilian Waack (l.) war hier einen Tick schneller als sein Sandhäuser Gegenspieler. – Foto: Foto Pfeifer

Der Auftakt macht Lust auf meher. "Da denken wir natürlich gerne zurück, da es einfach auch ganz wichtig gewesen ist", sagt Andreas Schön zum zweiten Derbysieg im zweiten Saisonspiel gegen den SV Sandhausen vor Wochenfrist. Der Trainer des FC-Astoria Walldorf freute sich ganz besonders, "für die Jungs, da sie gesehen haben, wie sehr sich die harte Vorbereitungsphase gelohnt hat."

Positiver Nebeneffekt des 2:1-Coups beim SVS – Walldorf ist an der Tabelle am Ortsnachbarn vorbeigezogen und belegt nun den fünften Rang. Als Belohnung gab es zwei freie Tage danach, was sich angeboten hat, da das kommende Spiel erst am Sonntag stattfindet. Einen speziellen Rang nimmt Schön aber bewusst nicht ins Visier. Der 36-Jährige will, "immer einen Weg finden, die einzelnen Spiele zu gewinnen." Man könnte daraus schließen, dass eine gute Tabellenplatzierung die logische Konsequenz daraus ist.

Am Sonntag könnte es sogar zwei weitere Ränge nach oben gehen. Dann nämlich, wenn die Astorstädter ihr Heimspiel gegen den Drittplatzierten FC 08 Homburg gewinnen und Mainz II zeitgleich nicht Steinbach schlagen sollte. Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 14 Uhr. Dann hoffen die Walldorfer Kicker und die Vereinsverantwortlichen auf den ein oder anderen zusätzlichen Gast im Vergleich zur Vorrunde. Der Derbysieg sollte als bestmögliche Werbung dafür herhalten. Zu sehen dürfte es aller Voraussicht nach ein qualitativ sehr ansprechendes Regionalliga-Spiel geben. Schön weiß, "die Homburger haben gerade im Sturm eine sehr hohe Qualität." Verstecken muss sich der FCA aber nicht, in der Vorrunde gelang im Saarland ein 3:1-Sieg.