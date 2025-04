Selbstbewusst in den Endspurt

Weiler (schwarz) kann in den kommenden Tagen ordentlich Punkte hamstern. – Foto: Siegfried Lörz

Einmal durften die Fußballer des FC Weiler noch durchschnaufen. Das vergangene spielfreie Wochenende diente der körperlichen wie der mentalen Erholung gleichermaßen. Ab Mittwoch beginnt der lange Saisonendspurt, der innerhalb eines Monats sieben Punktspiele und eventuell die Verlängerung in Form eines Relegationsspiels vorsieht.

"Jeder hat Bock und was, worum es geht", sagt Alexander Martaler und versichert, dass seine Mannschaft gewillt ist den Sprung in die Kreisliga zu schaffen. Der Weilermer Trainer und seine Schützlinge sind erfahren im Aufstiegskampf, wie er sagt, "mit Ausnahme der Vorsaison waren wir immer bis zum Schluss vorne mit dabei und würden uns dementsprechend nicht dagegen wehren, wenn wir diesen Sommer in die Kreisliga aufsteigen sollten."

Die unmittelbare Zukunft sieht sechs mögliche Punkte binnen vier Tagen vor. Am Mittwoch steigt das ewig junge Derby gegen den TSV Angelbachtal und am Sonntag reisen die Steinsberg-Kicker zum TSV Helmstadt II. Martaler konstatiert: "Wir wissen, dass wir die bessere Mannschaft sind, das gilt es aber jedes Mal aufs Neue abzurufen, wenn es auf den Platz geht." Wer dies nicht tut, droht in der an Überraschungen extrem reichen A-Klasse eine dementsprechend Böse zu erleben. Wenn diese beiden Spiele wir erhofft ein positives Ende aus FCW-Sicht finden, lockt im Anschluss ein Kracher gegen den TSV Ittlingen. Dieses Aufeinandertreffen hat das Zeug zum Finale um die Vizemeisterschaft, für mehr müsste der Primus das Stolpern beginnen. "Die Eppinger sind richtig stark und hatten gegen uns auch leichte Feldvorteile", steht der VfB II laut Martaler nicht von ungefähr an der Spitze. Er schiebt aber hinterher, "dass sie ihre Spiele auch erst einmal gewinnen müssen."