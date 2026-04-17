"Selbstbewusst auftreten" - Göttingen 05 empfängt Bovender SV

Bovenden reist mit Respekt, aber auch klarer Zielsetzung an. Trainer Yannick Broscheit erwartet eine komplizierte Aufgabe: „Schwer einzuschätzendes Spiel. Beide Teams haben wohl einige Ausfälle zu verzeichnen.“ Besonders die Heimstärke der 05er hebt er hervor: „Allerdings ist 05 bei sich auf dem Kunstrasen schon eine Macht. Sie haben bis jetzt nur ein Heimspiel gegen Vorsfelde zuhause verloren.“ Entsprechend liegt der Fokus auf der Defensive: „Man darf sie offensiv nicht in den Flow kommen lassen, sonst wird es enorm schwer.“ Dennoch will Bovenden selbst aktiv sein: „Wir wollen selbstbewusst auftreten und am Ende was mitnehmen.“

Auch auf Seiten der Göttinger ist die Vorfreude groß. Jozo Brinkwerth blickt optimistisch auf die Partie: „Es ist schönes Wetter und alles ist angerichtet für beide Mannschaften.“ Gleichzeitig hofft er auf ein attraktives Spiel: „Ich hoffe, dass es auch für die Zuschauer wieder so interessant wird, wie im letzten Spiel und dass wir unsere Leistung auch wieder abrufen können.“ Die Heimstärke soll dabei erneut eine Rolle spielen: „Wie in den letzten Heimspielen. Die liefen ja immer ganz gut.“ Zuletzt schlug man die Top-Teams Bleckenstedt und Gifhorn.

Brinkwerth erwartet ein enges Duell: „Da erwarte ich heute auch wahrscheinlich ein sehr enges Spiel, wenn nicht gerade eine Mannschaft zu viele Fehler macht.“ Und mit einem Augenzwinkern ergänzt er: „Ansonsten wünsche ich uns allen ein attraktives Spiel mit vielen Toren und wenn das eine Tor auf unserer Seite mehr fällt, hätte ich nichts dagegen.“