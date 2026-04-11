Selbstbewusst, aber wachsam – VfL-U19 vor Neustart in Kiel

Gerade deshalb setzt Wolfsburg auf eine selbstbewusste, aber kontrollierte Herangehensweise. „Wir werden selbstbewusst auftreten und versuchen, wie im Hinspiel unsere Akzente zu setzen und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, kündigt Bräuer an. Dass seine Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie bereits mehrfach unter Beweis gestellt – etwa beim eindrucksvollen 5:0-Auswärtssieg in Augsburg, der als Referenz für die eigene Stabilität in fremden Stadien dienen kann.

Dass das Hinspiel im Februar mit einem deutlichen 8:0-Erfolg endete, spielt für Bräuer keine Rolle mehr. Im Gegenteil: Der Coach räumt dem Ergebnis keinerlei Bedeutung ein. „Das Hinspiel spielt in unseren Köpfen keine Rolle. Wir wissen, dass die Partie am Samstag bei null anfängt“, stellt er klar – eine bewusste Abgrenzung gegen jede Form von Selbstzufriedenheit. Stattdessen richtet sich der Blick auf einen Gegner, der aus Sicht des Trainers klar konturiert auftritt: „Kiel ist eine Mannschaft, die nach einer klaren Idee Fußball spielt und diesen Stil durchdrücken will.“

Trotz aller Zuversicht bleibt der Ton intern nüchtern. Bräuer mahnt zur Konzentration und hebt die Entwicklung der vergangenen Wochen hervor: „Wir werden den Gegner definitiv nicht unterschätzen. Dafür sind wir in den letzten Wochen reif genug geworden.“ Es ist eine Reife, die sich vor allem in der Spielkontrolle zeigen soll.

Der Plan ist klar umrissen: „Entscheidend wird sein, dass wir souverän auftreten, in den ersten Minuten die Richtung vorgeben und dominant mit und gegen den Ball agieren.“ Gerade die Anfangsphase rückt dabei in den Fokus – als Moment, in dem sich Zugriff, Tempo und Struktur früh manifestieren sollen. Ergänzend sieht der Trainer auch in Standardsituationen ein mögliches Schlüsselmittel: eine weitere Facette, die in den Trainingswochen gezielt geschärft wurde.