Selbstbewusst – aber ohne Überheblichkeit

Die FSG Weidelsburg blickt als Spitzenreiter der laufenden Saison auf einen überzeugenden Herbst zurück. Vorstand Sascha Wolf zeigt sich im FuPa-Winterteamcheck entsprechend zufrieden – ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren.

„Wir sind natürlich total zufrieden mit Platz 1. Der Kader ist breiter, qualitativ stärker und wirkt deutlich fitter und geschlossener als im Vorjahr“, sagt Wolf. Die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft sei hervorragend, die Stimmung konzentriert und fokussiert. „Träumen ist erlaubt, aber dafür müssen wir in der Vorbereitung verdammt hart arbeiten.“

Der Start in die Saison verlief zunächst holprig: ein nur knappes Weiterkommen im Pokal gegen die SG Elbetal, gefolgt von einem spielerisch mäßigen, wenn auch punktetechnisch soliden Ligabeginn. Doch danach fand die Mannschaft ihren Rhythmus – über Wochen funktionierte nahezu alles. Erst kurz vor der Winterpause bremste Verletzungspech den Spitzenreiter etwas aus. „Kompensieren konnten wir das nicht komplett“, so Wolf. Grundsätzliche Probleme sieht er dennoch keine.