Selbst vier erzielte Tore reichten nicht für den Derbysieg Mehrere individuelle Fehler verhinderten eine Überraschung der Wasserwerkelf gegen Gebenbach

Die Geschehnisse und Ursachen für einfachste Gegentore der Kontrahenten der SpVgg SV Weiden ziehen sich seit dem ersten Spieltag wie ein roter Faden bis zum Bayernligarückrundenauftakt gegen die DJK Gebenbach am Samstagnachmittag. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Fuhrmann führte bis vier Minuten vor dem Ende mit 4:3 und musste sich den Gästen am Ende mit 4:5 beugen. In den Abwehrreihen der Wasserwerk-Elf passieren auf diesem Niveau regelmäßig einfachste individuelle und individuell taktische Fehler die auch bei der jüngsten Heimschlappe ursächlich waren.

Selbst vier geschossene eigene Treffer gegen die Mannschaft der Stunde von Jan Hempel reichten am Ende nicht aus, um den Bock im Abstiegskampf umzustoßen. Die gut 1000 Zuschauer kamen hierbei voll auf ihre Kosten, Gästetrainer Kai Hempel bezeichnete es in der anschließenden Pressekonferenz als Achterbahnfahrt. Sein Gegenüber Rüdiger Fuhrmann ließ trotz des bitteren Moments nichts über seine Mannschaft kommen und sprach von einer aufopferungsvollen Darbietung seiner Truppe. Dies bestätigte unterdessen Kai Hempel und zollte dem Aufsteiger hervorragenden Moral und taktisch eine ausgeklügelte Partie.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, Gebenbach versuchte im Spielaufbau die erste Angriffslinie der Gastgeber zu überspielen und visierte aus dem Zentrum immer wieder über Flugbälle die schnellen Außenspieler an, stand bei Ballverlusten jedoch relativ hoch in letzter Reihe. Dies konnte der erneut blendend aufgelegte Weidener Jungspund Stefan Pühler in der 52. Spielminute nutzen und enteilte der Gebenbacher Abwehr zum Führungstreffer. Die Gästebank reagierte nun und brachte für den enttäuschenden Friedrich Lieder Marco Seifert und für Timo Kehler den wendigen Salah El Berd. Dieser Wechsel sollte sich, wie schon im Hinspiel, als Glücksgriff von Jan Hempel erweisen zumal beide Angreifer frischen Wind in die Gebenbacher Offensivabteilung brachten. Den 3:3-Ausgleichstreffer erzielte erneut Bastian Freisinger im Nachsetzen und nur sechs Minuten später vollendete der auf Weidens Seite eingewechselte Michael Jonczy zur erneuten 4:3-Führung.

Diese hielt bis vier Minute vor Ende der offiziellen Spielzeit, als der flinke Salah El Berd auch wieder im Nachsetzen zum 4:4 ausglich. Wer nun schon frühzeitig die gut gefüllte Tribüne am Wasserwerk verließ, rechnete nicht noch mit dem 5:4-Siegtreffer der DJK Gebenbach, als die Weidener Abwehr bei einem Freistoß aus dem Halbfeld viel zu tief stand und den zweiten Ball Gebenbachs Innenverteidiger Jan Fischer per Drehschuss aus 16 Meter zum vielumjubelten 5:4 Siegtreffer einnetzte (90.). „Wenn wir es nicht schleunigst schaffen, unsere kapitalen individuellen und individualtaktischen Fehler auf diesem Niveau abzustellen, wird es verdammt schwierig die nötigen Punkte im Abstiegskampf einzuheimsen. Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken“, resümierte Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel die bittere Niederlage im Oberpfalzderby der Bayernliga.