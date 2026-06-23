"Selbst unser Torwart hat genetzt"

Foto: TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau

Die Saison in der Kreisliga Ost Südbrandenburg ist beendet, und die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau feiert emotional die Meisterschaft sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Südbrandenburgliga. Mit 66 Punkten setzte sich die Mannschaft an der Tabellenspitze durch. Spielertrainer Marco Hesse spricht über das perfekt funktionierende Gesamtpaket, den leidenschaftlichen Teamgeist, eine unvergessliche Mannschaftsfahrt und die weitreichenden Pläne für die Zukunft des Vereins.

Die Zahlen der abgeschlossenen Spielzeit belegen die Dominanz des neuen Meisters. Nach 26 absolvierten Partien steht die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau mit 21 Siegen, drei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen ganz oben. 66 Punkte und ein überragendes Torverhältnis von 126:47 Treffern zeugen von der hohen Qualität auf dem Platz. Der härteste Konkurrent, die SpG Lübben/Schlepzig, landete trotz einer ebenfalls starken Saison mit 19 Siegen, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen und 109:28 Toren mit 59 Punkten letztlich auf dem zweiten Platz.

Feierlichkeiten zwischen Grill und Goldener Stadt

Der Moment des sicheren Titelgewinns brachte aufgrund der Umstände eine ganz eigene, ruhigere Dynamik mit sich. „Dadurch, dass wir vorzeitig auswärts an einem Sonntag aufgestiegen sind, war es mit dem Feiern etwas schwierig. Wir haben den Abend dann in Kostebrau bei einem Grillerchen und dem einen oder anderen Bier ausklingen lassen“, blickt Spielertrainer Marco Hesse gegenüber FuPa auf den Tag der Entscheidung zurück.

Die große, emotionale Party folgte jedoch kurz darauf mit voller Intensität. „Letztes Wochenende hat die Mannschaft es in Prag krachen lassen“, berichtet Spielertrainer Marco Hesse erfreut über den Ausflug in die tschechische Hauptstadt und fügt hinzu: „Wie eingangs schon erwähnt: Die Mannschaft hat die Saison in Prag ausklingen lassen.“

Mit klarem Plan und Teamgeist zum Titel

Der Grundstein für diesen Erfolg wurde bereits im Vorfeld der Saison mit Verstärkungen gelegt. „Wir hatten im Sommer drei starke Zugänge mit Max Hühne, Lukas Schär und Christoph Wenzel. Nachdem die Mannschaft komplett war, haben wir uns mit unseren Spielern zusammengesetzt und gemeinsam das Ziel Aufstieg definiert“, erklärt Spielertrainer Marco Hesse den gemeinsamen Traum.

Dass diese Vision Realität wurde, lag vor allem am außergewöhnlichen Zusammenhalt. „Ich würde das nicht an einem Punkt festmachen. Das Gesamtpaket hat einfach gepasst. Wir sind noch enger zusammengerückt und wir hatten alle dasselbe Ziel vor Augen“, betont Spielertrainer Marco Hesse und ergänzt: „Jeder Spieler hat versucht, seine eigenen Befindlichkeiten nach hinten zu stellen und das Ziel der Mannschaft nach vorne.“

Geschlossenheit und ein treffsicherer Torwart

Diese Mentalität spiegelte sich in einer bemerkenswerten Torgefährlichkeit wider, die für großen Jubel sorgte. „Eine große Stärke ist die Geschlossenheit der Mannschaft, aber auch die individuellen Qualitäten der Spieler. Viele unserer Spieler sind torgefährlich“, analysiert Spielertrainer Marco Hesse die sportliche Ausrichtung. Dieses Wir-Gefühl führte zu einer Rarität: „Es gab in dieser Saison nur einen Spieler, der kein Tor gemacht hat, selbst unser Torwart hat genetzt.“

Blick nach vorn auf die Südbrandenburgliga

Nach den Feierlichkeiten richtet sich der Blick des Vereins nun voller Vorfreude auf die kommende Spielklasse, in der sich das Team beweisen möchte. „Selbstverständlich werden wir aufsteigen. Wir sind mit einem großen Vorsprung Meister geworden. Nun wollen wir den nächsten Schritt gehen“, stellt Spielertrainer Marco Hesse klar.

Die Kaderplanungen laufen auf Hochtouren, um das Team optimal vorzubereiten. „Ja, die Planungen laufen schon länger. Wir können bisher vier Neuzugänge verkünden. Abgänge von der ersten Mannschaft haben wir nicht“, verkündet Spielertrainer Marco Hesse zuversichtlich. Eine konkrete Zielsetzung für die Saison 2026/2027 wird allerdings erst noch intern erarbeitet: „Wenn alle Zugänge und Abgänge feststehen, werden wir uns mit den Spielern zusammensetzen und gemeinsam die Ausrichtung festlegen.“