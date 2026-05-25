Selbst ein Elfmeterheld verleiht SF Schliengen keinen Schub

„Weltuntergangsstimmung“ in Schliengen, obwohl Torwart Sandro Stadler hier auch den zweiten Elfmeter pariert. | Foto: Norbert Kreienkamp

Die Fußballer der SF Schliengen taumeln der Kreisliga entgegen. Der Bezirksliga-Vorletzte unterliegt im Kellerduell dem SV Waldhaus mit 1:2. Nach drei Nackenschlägen drehen die Gäste nach der Pause die Partie. Zum Bericht: Selbst ein Elfmeterheld verleiht den SF Schliengen gegen den SV Waldhaus keinen Schub (BZ-Plus) Tore: 1:0 T. Merstetter (21.), 1:1, 1:2 beide Y. Schäfer (68., 82.). Bes.: Stadler (SF) hält FE von Dieterle (2.) und Y. Rüd (44.).

Bereits am Donnerstag lieferten sich der FC Hochrhein und die SG Weilheim-Gurtweil ein packendes Kellerduell. Nach dem Hattrick von FC-Torjäger Timo Keslinke führten die Gastgeber zur Pause mit 3:0. Im zweiten Abschnitt glichen die Gäste binnen 14 Minuten zum 3:3 aus (79.). Louis Laub sicherte Hochrhein schließlich drei Punkte, durch die Hochrhein (auf dem drittletzten Rang platziert) in Reichweite zum sicher rettenden Ufer bleibt. Die SG verpasste es hingegen, den Klassenerhalt vorzeitig einzutüten.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 alle Keslinke (9., 30., 31.), 3:1 Zimmermann (65.), 3:2 Huber (72.), 3:3 Albietz (79.), 4:3 L. Laub (81.). Gelb-Rot: Celikel (83./Weilheim-Gurtweil). Bes.: M. Emmerich verschießt FE (43./Weilheim-Gurtweil).

Zum kompletten Spieltagsbericht: SV Weil II fügt Meister TuS Lörrach-Stetten die erste Saisonniederlage zu (BZ-Plus)