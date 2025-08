Selbst der RWE-Trainer schwärmt: 1860 feiert Mentalitätspunkt – und Volland und Niederlechner

Am Ende gab es noch eine freundschaftliche Umarmung, und Christian Werner war der Mann, der eindeutig mehr strahlte bei dieser Szene. 1:1 zum Auftakt bei Rot-Weiss Essen, bei einem Gegner, den Marc-Nicolai Pfeifer zu einem Drittliga-Spitzenteam geformt hat. Werner verneigte sich vor der Leistung seines ehemaligen Geschäftsführer-Kollegen: „Respekt vor seiner außergewöhnlichen Arbeit!“ Vor allem aber war Werner „stolz und zufrieden“, wie sich seine eigene Mannschaft bei der Pflichtspiel-Feuertaufe geschlagen hat. Sechs Neue in der Startelf, früher Rückstand durch Rios Alonso (Werner: „Ein bisschen dumm“), doch 1860 München knickte nicht ein – einer der Gründe, warum Pfeifer bei der Abschiedsumarmung eher gequält lächelte.

„Das muss man maximal realistisch sehen“, fasste Werner die 90+7 Minuten zusammen: „Als Start war das wirklich okay. Hier werden nicht viele Mannschaften Punkte holen. Man hat gesehen, welche Power die Hafenstraße hat, aber wir sind auf einem guten Weg, gerade was die Mentalität betrifft.“ Zu keinem Zeitpunkt habe er einen Fehlstart befürchtet. Was ihm Mut machte nach verhaltener erster Halbzeit? „Ich kenne die Mannschaft, ich kenne die Spieler“, sagte Werner. Und manchmal, meinte er, reiche einem Qualitätsspieler eben auch „eine halbe Chance“, um einem ganzen Team den Abend zu retten.

Niederlechner begeistert bei 1860-Debüt: „Der Flo macht das tor überragend“

Gemeint: Florian Niederlechner, der gefühlt aus dem Nichts einen weiten Schlag von Sean Dulic ins Essener Tor löffelte (68.). „Der Flo macht das Tor überragend“, schwärmte Werner: „So was schaffen in der Liga nicht viele. Da sieht man, wie schnell er immer noch ist.“

Niederlechner (34) selbst schilderte seine Gedanken so, als er plötzlich frei vor RWE-Keeper Wienand auftauchte: „Zum Glück konnte ich nicht lange überlegen. Ich hatte Angst, dass der Ball noch auftitscht und an die Latte geht.“ Eine mögliche Abseitsstellung, die Essen vehement reklamierte, hat Niederlechner nicht wahrgenommen. „Der Rechtsverteidiger hat das Abseits aufgelöst“, legte er sich fest, obwohl selbst die TV-Bilder keinen eindeutigen Befund lieferten.

„Herausragend von ihm. Er hat in dieser Szene nicht nur Fairplay walten lassen.“

Uwe Koschinat, der Trainer von Rot-Weiss Essen, über Kevin Volland.