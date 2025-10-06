Selbst der Raistinger Mannschaftsbus kommt nicht pünktlich ins Rollen

Der Start in den Oktober verlief alles andere als golden für die Kicker des SV Raisting. Der Sportverein verlor beim TSV Geiselbullach mit 1:2 (0:2). Es war die erste Niederlage seit vier Spielen. „Ich kann es mir nicht so richtig erklären“, klang Johannes Franz ratlos nach der Pleite gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd. Natürlich ließen sich objektive Gründe finden, die den schwachen Auftritt der Raistinger zumindest plausibel machten. Der Mannschaftsbus erschien 25 Minuten zu spät beim vereinbarten Treffpunkt. Das brachte den ganzen Plan durcheinander. Besprechungen und Aufwärmen fielen kürzer aus. „Wir haben alles auf das Mindeste reduziert“, räumte Franz ein.

Allerdings erklärt der Start aus der kalten Hose nicht, warum seiner Mannschaft von Beginn an die Spannung fehlte. Unter der Woche hatte der Übungsleiter mehrfach auf die Bedeutung der Partie in Geiselbullach hingewiesen. „Jeder hat gewusst, um was es geht“, stellte der Trainer klar. Aber dann legten seine Balltreter eine absolut blutleere Vorstellung in der ersten Hälfte hin, die rein gar nichts zu tun hatte mit den Leistungen der vergangenen vier Wochen, in denen der Sportverein acht Punkte einsammelte. „Wir haben nicht stattgefunden“, ärgerte sich Franz. Wobei das „Wir“ wirklich alle Akteure mit einschloss. „Wenn wir einen schlechten Tag haben, haben alle einen schlechten Tag“, klagte der Trainer. Löbliche Ausnahmen gab es gegen Geiselbullach keine.

Der Aufsteiger machte das, was Franz erwartet hatte. Er suchte sein Heil in der Offensive und belohnte sich bereits nach neun Minuten. Ein individueller Fehler eines Raistingers verhalf Lukas Bründl zur frühen Führung. Die Platzherren praktizierten nun das, was dem SVR überhaupt nicht schmeckte. Sie zogen sich zurück und überließen ihren Gästen den Ball. Die benötigten fast die gesamte erste Hälfte, um sich mit dieser Taktik anzufreunden. Als Raisting endlich griffiger wurde, legten die Hausherren noch das 2:0 durch Lysander Weiß nach.

Der Treffer veränderte noch einmal die Statik des Spiels. Der TSV konnte seine Gäste kommen lassen, weil er aus den Statistiken wusste, dass sie in dieser Saison nie mehr als einen Treffer pro Partie erzielt haben. „Die haben nur noch verwaltet“, konstatierte Franz. Spannend wurde es trotzdem, weil Maris Suchanoff bereits fünf Minuten nach dem Seitenwechsel den Anschluss markierte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke brachten die Platzherren den Ball nicht aus dem Strafraum.

Suchanoff schnappte ihn sich und verwandelte kompromisslos. Eine ähnlich gefährliche Aktion verbuchten die Raistinger nur noch einmal Mitte der zweiten Hälfte, als Benedikt Stechele mit einem feinen Steckpass Lukas Matz in Szene setzte. Aber der Einwechselspieler scheiterte frei vor dem gegnerischen Torhüter. „Der Ausgleich wäre auch nicht verdient gewesen“, gab Franz offen zu.