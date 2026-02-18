Selbst der Präsident muss ran

Einige angeschlagene Spieler wurden für den Punktspielauftakt am kommenden Wochenende geschont, einige waren erkrankt.
BERICHT von Volker Georgius / FC Thüringen Weida
Kurz nach Wiederbeginn musste auch noch Maximilian Dörlitz vom Platz. Für ihn sollte der angeschlagene Simon Fuchs kommen, aber er musste schon beim Warmmachen passen. So kam Vereinspräsident Nick Schubert in die Begegnung. Weida verkürzte, als Kuhn und Graham Robin Paulick in Position brachten. Der Weidaer Abwehrspieler hatte schon gegen Greiz getroffen. Aber wenig später stellte der starke Gastgeber mit dem dritten Treffer den alten Abstand wieder her, als Wagner mit einem fulminanten 22m-Freistoß ins Tordreieck traf. In der Nachspielzeit ein Eckball von Nick Schubert, den Innenverteidiger Pascal Wollnitzke zum 3:2-Endstand ins Tor köpfte. Die Moral der Weidaer ist intakt. Nun bleibt zu hoffen, das am kommenden Sonnabend sich die Personalsituation entspannt, denn dann empfängt der Tabellendtritte Weida zum Auftakt den Zweiten 1. FC Eichsfeld.