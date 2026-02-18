Selbst der Präsident muss ran

Auf dem Kunstrasen des Tabellensechsten der Verbandsliga Sachsen- Anhalt startete die Partie schwungvoll. Beide Mannschaften hatten in der Anfangsphase Einschussmöglichkeiten. Dann eine Schrecksekunde für Weida, als sich Kapitän Christopher Lehmann ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzte. Für ihn kam David Oxenfart, der nach langer Verletzungspause gegen Greiz erstmals wieder 10 Minuten im Einsatz war. Sofort danach ging der Gastgeber in Führung, als die Weidaer eigentlich schon abgewehrt hatten. Dann hatte der FC Thüringen zwei Großchancen zum Ausgleich. Nach Vorarbeit von Paulick und Graham konnte Peuker aber nicht vollenden. Wenig später bediente Oxenfart noch Peuker, der auf Langhof durchsteckte. Der Weidaer Neuzugang scheiterte aber am hervorragend reagierenden Merseburger Torwart. In der letzten Minute der 1. Halbzeit erhöhte der VfB auf 2:0, nachdem drei Weidaer vorbeigerutscht waren.

Kurz nach Wiederbeginn musste auch noch Maximilian Dörlitz vom Platz. Für ihn sollte der angeschlagene Simon Fuchs kommen, aber er musste schon beim Warmmachen passen. So kam Vereinspräsident Nick Schubert in die Begegnung. Weida verkürzte, als Kuhn und Graham Robin Paulick in Position brachten. Der Weidaer Abwehrspieler hatte schon gegen Greiz getroffen. Aber wenig später stellte der starke Gastgeber mit dem dritten Treffer den alten Abstand wieder her, als Wagner mit einem fulminanten 22m-Freistoß ins Tordreieck traf. In der Nachspielzeit ein Eckball von Nick Schubert, den Innenverteidiger Pascal Wollnitzke zum 3:2-Endstand ins Tor köpfte. Die Moral der Weidaer ist intakt. Nun bleibt zu hoffen, das am kommenden Sonnabend sich die Personalsituation entspannt, denn dann empfängt der Tabellendtritte Weida zum Auftakt den Zweiten 1. FC Eichsfeld.