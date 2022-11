Selbitz will den Turnaround einleiten Am kommenden Samstag empfängt die SpVgg Selbitz den FC Rehau.

Die couragierte Leistung der SpVgg Selbitz gegen eine spielstarke U21 der SpVgg Bayreuth wurde nicht belohnt. Bis auf zehn Minuten Mitte der zweiten Halbzeit konnte man den Gegner weitestgehend vom Tor weghalten und selbst immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. In dieser Drangphase gelang dem Bayreuther Scheder durch einen sehenswerten Freistoß auch das 1:1, ehe Kraus mit einem abgefälschten Schuss die Partie innerhalb von drei Minuten drehte. Die nicht unverdiente Führung erzielte in Halbzeit eins Ahmet Gezer nach toller Einzelleistung von Wich.

Die letzten drei Partien gingen allesamt verloren, so findet sich Selbitz erneut im Abstiegskampf wieder. Um so wichtiger wird das Ergebnis gegen einen, hinter den Erwartungen bleibenden FC Rehau werden. Eine Niederlage wäre fatal, so könnte der Gegner auf fünf Punkte heranrücken, doch der disziplinierte Auftritt von letzter Woche gibt dem Trainergespann Drechsel und Narr-Drechsel Mut, den Turnaround zu schaffen.

Findeiß fällt mit einer muskulären Verletzung die letzten beiden Spiele aus, dafür kehren Lang und Strootmann zurück. Djemai und Werner sind angeschlagen, werden wohl aber auf die Zähne beißen. So geht Selbitz mit folgenden Aufgebot in die Partie gegen Rehau:

Heger, Meier – Buschner, Djemai, Gezer A., Gezer B., Herrmann, Hofmann, Horn, Lang, Marko, Mölter, Paprocki, Schüler, Strootmann, Vuckov, Werner, Wich