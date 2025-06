Selbitz verpflichtet Aldin Tac von Eintracht Münchberg

Tac wurde in der Jugend von Bayern Hof ausgebildet und gehörte zuletzt zum Stammpersonal in Münchberg. Dort sammelte er nicht nur Spielpraxis in der Bayernliga, sondern stellte regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Neben seiner Abschlussstärke gilt der bullige Angreifer als physisch präsent und mannschaftsdienlich – Eigenschaften, die ihn in Selbitz zu einem Führungsspieler machen könnten.

Der Verein sieht in Tac einen Unterschiedsspieler, der sowohl auf als auch neben dem Platz eine Bereicherung darstellen soll. „Wir freuen uns riesig, dass dieser Transfer geklappt hat und Aldin voll hinter unserer Idee steht“, erklärte die Vereinsvorsitzende Isabell Kirschner.