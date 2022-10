Selbitz verliert das Kerwaspiel Die SpVgg Selbitz muss eine 0:3-Niederlage hinnehmen.

Das Spiel begann gleich mit einer guten Szene für den Gast. In der 7. Spielminute traf Keller gleich die Latte. Den Abpraller versenkte ein Waischenfelder zur Führung, aber der Schiedsrichterassistent zeigte Abseits an. Keine Zeigerumdrehung später stand Keller mutterseelenallein am Fünfmetereck und hämmerte den Ball ins lange obere Eck. Er wurde schön über rechts freigespielt. Nach gut einer Viertelstunde die nächste gute Möglichkeit für Waischenfeld. Selbitz befand sich bis dorthin noch in der Kabine.

Mitte der ersten Halbzeit dann die erste Torannäherung der Heimelf. Einen Freistoß von

Hofmann parierte der Gästekeeper ohne Probleme. In der 40. Minute dann die erste richtige Torchance aber Abwehrspieler Meisel klärte in letzter Sekunde gegen den alleine aufs Tor zulaufenden Werner. Kurz vor dem Pausenpfiff dann wie aus dem nichts die Chance zum Ausgleich. Der Schiedsrichter zeigte regelgerecht auf den Punkt, den fälligen Handelfmeter vergab Gezer aber kläglich. Fazit der ersten Halbzeit, Waischenfeld macht nur so viel wie nötig, das aber sehr gut und Selbitz kommt überhaupt nicht ins Spiel.

Der zweite Durchgang ging genauso weiter wie der erste. Selbitz mit zu vielen Fehlern und ohne Körpersprache in den Zweikämpfen. Nach einer Stunde hebelt Braun mit einem Pass in die Tiefe die ganze Abwehr aus und Keller macht sein zweites Tor alleine vor Torwart Heger. Bei Selbitz sah man bis zu diesem Zeitpunkt kein Aufbäumen gegen die Niederlage. Eine Viertelstunde vor Ende machte Dinkel den Deckel auf das Spiel. Er versuchte es aus 20 Metern einfach mal mit der Koppe und der Ball segelte, bewundert von der ganzen Heimelf zum 0:3 in die Maschen. Bis dahin hatte die Spielvereinigung erst einen einzigen Torschuß aus dem Spiel heraus abgegeben.

Fünf Minuten vor Abpfiff benutzte der Gast die Heimelf als Slalomstangen, der letzte Pass war aber für den Sürmer zu weit und sichere Beute von Torwart Heger. Das war auch schon der Schlußpunkt der Partie. Am Ende ein völlig verdienter Auswärtssieg, und die Heimelf muss sich fragen lassen ob man ohne Zweikampfverhalten und Einsatz ein Kerwaspiel gewinnen kann.

SpVgg Selbitz: Heger, Strootmann, Horn, Paprocki, Herrmann (78. Marko), Werner (64. Wich), Hofmann (68. Gezer B.), Djemai (23. Gezer A.), Vuckov, Schüler (53. Mölter), Buschner

SV Bavaria Waischenfeld: Schatz B., Junk (61. Weichert), Meisel, Schatz J., Beyer, Reh (54. Braun), Meidenbauer, Schrüfer (71. Huppmann), Dinkel, Gold, Keller

SR: Bernecker (Gundelsheim)

Tore: 0:1 (9.) Keller, 0:2 (61.) Keller, 0:3 (75.) Dinkel

Zuschauer: 70