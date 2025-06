Seitz & Maderer: Nur Frust bleibt trotz Double-Saison mit Lok Leipzig

Jochen Seitz und Stefan Maderer sind den Fußballfans in Bayern bestens bekannt. Unter anderem hat das Duo aus Franken auch in der Regionalliga Bayern seine Spuren hinterlassen. Zusammen wollten sie nun mit dem 1. FC Lok Leipzig eine bärenstarke Double-Saison - die Lokisten holten die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und sicherten sich auch den Sächsischen Landespokal - krönen, doch nach der Relegation zur 3. Liga bleibt am Ende nur Frust. Lok verlor das Rückspiel gegen den TSV Havelse mit 0:3 nach Verlängerung. Der Sprung in den Profifußball bleibt den Leipzigern damit verwehrt.