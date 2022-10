Seitz-Tor rettet einen Punkt: SV Münsing erkämpft Remis beim SV Ohlstadt Lang im Alu-Pech

Ohlstadt/Münsing – „Vor allem mit der kämpferischen Leistung bin ich absolut zufrieden.“ Allerdings räumte der Münsinger Trainer ein, dass die Gastgeber in Summe „etwas mehr vom Spiel hatten“.

Nach gutem Start der Zahn-Truppe, die sich in der Anfangsphase mit dem Tabellennachbarn „auf Augenhöhe“ befand, begünstigte eine Unaufmerksamkeit in der Münsinger Hintermannschaft die Ohlstädter Führung durch Michael Schwinghammer, der sich frei vor dem Tor die Chance nicht entgehen ließ. „Das haben wir schlecht verteidigt“, stellte Zahn fest. Ohlstadt bekam nach der Führung Oberwasser, ohne allerdings weiteren Schaden in der Münsinger Defensive anrichten zu können. Die Gäste ihrerseits hatte eine Chance der Kategorie „100-Prozentige“: Michael Lang traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten. Dafür bekam er einen Assist-Punkt, als er in der 41. Minute den Ball flach nach Innen passte, wo der erst sechs Minuten zuvor eingewechselte Ferdinand Seitz keine Mühe hatte, aus vier Metern den Ball zum 1:1 über die Linie zu drücken.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber spielbestimmend. Münsing konterte, aber erfolglos. In der 70. Minute scheiterte Hans Zachenbacher an Ohlstadts Torhüter Jonas Fuhrmann – und bekam beim Ärgern über die verpasste Gelegenheit nicht mit, dass der Keeper den Ball nicht unter Kontrolle gebracht hatte. Auf der Gegenseite verhinderte SVM-Keeper Tobias Werner einen Rückstand, als der einen Schuss des eingewechselten Luis Frombeck „sensationell“ (Zahn) an den Pfosten lenkte. Die letzte Chance der Gäste blieb Zachenbacher vorbehalten: Dieses Mal zielte der Torjäger am langen Pfosten vorbei. (RUDI STALLEIN)