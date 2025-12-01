Seitz sauer: Folgt eine Reaktion gegen den Tabellenführer?



Die Bayern-Amateure kommen in dieser Saison einfach nicht ins Rollen. Zwei Siege gegen Aschaffenburg und Buchbach mit insgesamt neun Treffern haben bei der Zweitvertretung des Rekordmeisters die Hoffnung auf eine Serie genährt. Die wurde allerdings am vergangenen Samstag beim Tabellenletzten schon wieder jäh beendet. Der FCB unterlag beim TSV Schwaben Augsburg, der damit seinen allerersten Heimsieg in dieser Saison feiern durfte, doch recht überraschend mit 1:2. Cheftrainer Holger Seitz war nach der Partie in den Katakomben des Rosenaustadions sichtlich angefressen und gab zerknirscht zu Protokoll: "Wir haben leider aus den unzähligen Chancen in der zweiten Halbzeit nur ein Tor gemacht. Da stellt sich natürlich schon die Frage, warum wir in der ersten Halbzeit 0:2 in Rückstand geraten sind. Da soll sich jeder Spieler mal seine Gedanken machen..." Kein Zweifel: Zuhause gegen den Tabellenführer aus Nürnberg will Seitz eine Reaktion seiner Schützlinge sehen.



Unfreiwillig die Beine hochlegen musste am vergangenen Wochenende die U23 des "Clubs". Die Partie in Burghausen mussten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. "Schade, wir hätten gerne gespielt. Aber wir waren die ganze Woche mit dem SV Wacker in Kontakt und es hatte sich schon angedeutet, dass die Partie eventuell ausfallen könnte. Jetzt haben wir vor der Winterpause noch ein Spiel und da werden wir in München noch einmal alles raushauen, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen. Dass die Bayern enorm viel Qualität im Kader haben, das dürfte jedem klar sein. Ich denke, die Tagesform wird entscheidend sein", meint FCN-Teammanager Thomas Hüttner. Nicht mit dabei sein im Grünwalder Stadion wird Khalid Abu El Haija. Der 20-Jährige weilt noch bei der palästinensischen Nationalmannschaft. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Kapitän Fabian Menig, der Vaterfreuden entgegensieht und womöglich deshalb am Dienstag nicht mit dabei sein wird.