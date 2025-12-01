Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
FCB U23-Coach Holger Seitz (re.) war nach der Niederlage bei Schlusslicht Schwaben Augsburg mächtig angefressen. – Foto: Imago Images
Seitz sauer: Folgt eine Reaktion gegen den Tabellenführer?
Dienstag - Nachholspiel: Bayern-Amateure empfangen den 1. FC Nürnberg II
Die meisten Teams der Regionalliga Bayern haben sich bereits in die Winterpause verabschiedet. Für den FC Bayern München II hingegen stehen sogar noch zwei Partien auf dem Spielplan. Am morgigen Dienstag empfangen die Bayern-Amateure Tabellenführer 1. FC Nürnberg II im Grünwalder Stadion. Am Freitag gibt an selbiger Stelle der SV Wacker Burghausen auf Giesings Höhe seine Visitenkarte.
Die Bayern-Amateure kommen in dieser Saison einfach nicht ins Rollen. Zwei Siege gegen Aschaffenburg und Buchbach mit insgesamt neun Treffern haben bei der Zweitvertretung des Rekordmeisters die Hoffnung auf eine Serie genährt. Die wurde allerdings am vergangenen Samstag beim Tabellenletzten schon wieder jäh beendet. Der FCB unterlag beim TSV Schwaben Augsburg, der damit seinen allerersten Heimsieg in dieser Saison feiern durfte, doch recht überraschend mit 1:2. Cheftrainer Holger Seitz war nach der Partie in den Katakomben des Rosenaustadions sichtlich angefressen und gab zerknirscht zu Protokoll: "Wir haben leider aus den unzähligen Chancen in der zweiten Halbzeit nur ein Tor gemacht. Da stellt sich natürlich schon die Frage, warum wir in der ersten Halbzeit 0:2 in Rückstand geraten sind. Da soll sich jeder Spieler mal seine Gedanken machen..." Kein Zweifel: Zuhause gegen den Tabellenführer aus Nürnberg will Seitz eine Reaktion seiner Schützlinge sehen.
Unfreiwillig die Beine hochlegen musste am vergangenen Wochenende die U23 des "Clubs". Die Partie in Burghausen mussten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. "Schade, wir hätten gerne gespielt. Aber wir waren die ganze Woche mit dem SV Wacker in Kontakt und es hatte sich schon angedeutet, dass die Partie eventuell ausfallen könnte. Jetzt haben wir vor der Winterpause noch ein Spiel und da werden wir in München noch einmal alles raushauen, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen. Dass die Bayern enorm viel Qualität im Kader haben, das dürfte jedem klar sein. Ich denke, die Tagesform wird entscheidend sein", meint FCN-Teammanager Thomas Hüttner. Nicht mit dabei sein im Grünwalder Stadion wird Khalid Abu El Haija. Der 20-Jährige weilt noch bei der palästinensischen Nationalmannschaft. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Kapitän Fabian Menig, der Vaterfreuden entgegensieht und womöglich deshalb am Dienstag nicht mit dabei sein wird.