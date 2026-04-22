Seitz-Nachfolger: Triple-Held Dante kehrt zum FC Bayern zurück

Dante kehrt zum FC Bayern zurück. – Foto: Imago

Darüber hinaus soll er dem Pay-TV-Sender zufolge auch noch die Mannschaft in der Youth League trainieren. Die Verträge sind demnach bereits unterschrieben, eine offizielle Verkündung dürfte somit nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nach über elf Jahren kehrt der Brasilianer damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für Seitz soll unterdessen ein anderer Job im Verein gefunden werden.

Der FC Bayern treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und verstärkt sich im Amateurbereich. Was von uns bereits am 9. April enthüllt wurde, ist nun fix. Bayerns Triplesieger Dante kehrt laut Sky zur kommenden Saison zum deutschen Rekordmeister zurück und tritt die Nachfolge des bisherigen U23-Trainers Holger Seitz an.

Triplesieger Dante kehrt nach elf Jahren zum FC Bayern zurück

Aktuell ist Dante noch als Kapitän des französischen Erstligisten OGC Nizza aktiv, allerdings hat er zum Sommer bereits sein Karriereende angekündigt. Danach geht es für ihn umgehend ins Trainergeschäft. Dass er nach seiner Spielerkarriere an der Seitenlinie stehen möchte, machte der 42-Jährige bereits vor einiger Zeit klar. „Mein Ziel ist es, Trainer zu werden. Darauf habe ich Riesenbock“, sagte der Verteidiger Ende 2024 dem FCB-Vereinsmagazin 51.

Er wolle seine Erfahrung aus mittlerweile über 600 Pflichtspielen „weitergeben und jeden einzelnen Spieler besser machen, als Fußballer und als Mensch.“ Eines Tages als Trainer zum FC Bayern zurückzukehren, sei sein großer Traum, betonte er damals. Dieser wird jetzt schon früher Realität, als er vermutlich gedacht hätte.

Als Spieler stand Dante zwischen 2012 und 2015 in München unter Vertrag und war Teil der Triple-Mannschaft im Jahr 2013. Insgesamt hat er 133 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister bestritten und sich schnell in die Herzen der Fans gespielt. Jetzt möchte er sich als Trainer bei den Bayern beweisen – und im Idealfall so erfolgreich abschneiden wie als Spieler. (dwe)