Seitz lobt Zielstrebigkeit des FCB II - Haching marschiert Haching seit 13 Spielen ungeschlagen

Holger Seitz holt einen Kantersieg. Haching marschiert weiter in Richtung Wintermeisterschaft. Türkgücü gewinnt bei Ex-Trainer Petr Ruman.

Nach dem Spielabbruch in der Vorwoche in der Partie in Heimstetten gegen Türkgücü (wir berichteten) wurde das Debüt von Trainer-Rückkehrer Holger Seitz im zweiten Anlauf mit Erfolg gekrönt. Die kleinen Bayern kombinierten nach Belieben und Vilzings Trainer Josef Eibl sprach hinterher von einem „Klassenunterschied“.

Luca Copado hatte die drückend überlegenen Bayern nach Vorarbeit von Grant-Leon Ramos in Führung gebracht (14.), bevor Kapitän Timo Kern mit einem Flachschuss auf 2:0 erhöhte (36.). Nach dem vorentscheidenden 3:0 durch Kern per verwandelten Foulelfmeter (59.) trafen im einseitigen Spiel noch Eyüp Aydin (63.) und Lovro Zvonarek (72.). „Die Zielstrebigkeit war erkennbar. Und im Pressing waren wir immer sofort da, wenn wir den Ball verloren haben“, lobte Seitz sein Team. (rmf)

SpVgg Unterhaching seit 13 Spielen ungeschlagen - Heimstetten hat „die Saison noch nicht abgeschenkt“