Seitz-Gala und Drexler-Festspiele: Freyung enteilt der Konkurrenz

Der TV Freyung um Felix Seitz (rechts) vergrößerte am Wochenende den Abstand zu seinen Verfolgern. – Foto: Robert Geisler

In einer Partie, die die Tabellensituation beider Mannschaften gut widerspiegelte, trennten sich die Reservemannschaften aus Perlesreut und Grainet mit einem torlosen Remis. Während Grainet am Anfang der Partie einige Chancen hatte, verbuchte Perlesreut II vor allem in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus, doch der Ball wollte an diesem Tag nicht über die Linie. Sowohl Matthias Putz als auch Andreas Simmel hielten ihren Kasten sauber. Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden, das jedoch keinem der beiden Teams wirklich hilft, sich tabellarisch nennenswert zu verbessern.

Tiefe Enttäuschung beim Tabellenzweiten. In einer spielerisch schwachen Partie kam der SSV Hinterschmiding nicht über ein Unentschieden hinaus und verliert den Anschluss an die Tabellenspitze. Zwar brachte Jonas List die Heimelf in der 23. Minute per Kopf nach einem Freistoß von Alexander Kaspar in Führung, doch Sicherheit gab dieser Treffer nicht. Die Gäste verteidigten konsequent und lauerten auf Fehler. In der 39. Minute passierte es: Eine Flanke von Benedikt Madl rutschte Keeper Elias Raab unglücklich durch die Hände – ein Geschenk für Tim Biebl, der goldrichtig stand und zum Ausgleich abstaubte. In der zweiten Halbzeit rannte Hinterschmiding wütend an, wurde aber nicht zwingend. Das Bollwerk der Spielgemeinschaft hielt stand und so blieb es beim leistungsgerechten Ergebnis, das dem SSV im Aufstiegskampf extrem wehtut. Tore: 1:0 Jonas List (23.), 1:1 Tim Biebl (39.) ---

Im Derby machte die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen kurzen Prozess. Die Karlsbacher schienen in der ersten halben Stunde noch im Winterschlaf zu verharren, was Waldkirchen gnadenlos bestrafte. Michael Christoph eröffnete in der 13. Minute, Hannes Königseder erhöhte in der 22. Minute und bereits in der 25. Minute stellte Philipp Eberle auf 3:0. Karlsbach wirkte konsterniert, bewies aber noch vor der Pause Moral, als Jonas Weißenbacher in der 34. Minute einen direkten Freistoß verwandelte. Nach dem Seitenwechsel verpufften viele Angriffe der Gäste jedoch wirkungslos. Der späte Treffer von Johannes König in der 90.+5 Minute kam zu spät. Tore: 1:0 Michael Christoph (13.), 2:0 Hannes Königseder (22.), 3:0 Philipp Eberle (25.), 3:1 Jonas Weißenbacher (34.), 3:2 Johannes König (90.+5) ---

Felix Seitz zerlegte den SC Herzogsreut fast im Alleingang, dabei begann die Partie zunächst mit gegenseitigem Abtasten, doch nach zwanzig Minuten übernahm die Heimelf das Kommando. In der 28. Minute war es so weit: Nach der fünften Ecke schraubte sich Seitz in die Luft und verwandelte per Kopfball zur Führung. In der zweiten Halbzeit folgte die endgültige Seitz-Show. Nach Vorarbeit von Bastian Butscher erhöhte er in der 62. Minute auf 2:0. Nur fünf Minuten später, in der 67. Minute, verwertete er einen Steckpass von Fabian Knaus eiskalt im linken Kreuzeck. Den Schlusspunkt setzte er in der Nachspielzeit der 90.+1 Minute mit seinem vierten Treffer des Tages. Dass die Null am Ende stand, war auch Stefan Schrottenbaum zu verdanken, der in der 87. Minute einen Foulelfmeter von Johannes Blöchl parierte und damit den Heimsieg des ungeschlagenen Tabellenführers perfekt machte. Tore: 1:0 Felix Seitz (28.), 2:0 Felix Seitz (62.), 3:0 Felix Seitz (67.), 4:0 Felix Seitz (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Johannes Blöchl (SC Herzogsreut) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Schrottenbaum (87.). ---

Gegen offensiv völlig harmlose Gäste aus Röhrnbach feierte die Spielgemeinschaft einen ungefährdeten Heimsieg. Es dauerte keine zwei Minuten, bis Wedig Gandiljan eine Flanke von Johannes Schröckinger per Kopf zur frühen Führung verwertete. In der Folge kontrollierten die Hausherren das Geschehen nach Belieben. Tobias Weichselsdorfer erhöhte in der 34. Minute auf 2:0, ehe Nico Sigl nur fünf Minuten später, in der 39. Minute, den Deckel endgültig draufmachte. Die zweite Halbzeit war für die 80 Zuschauer nur noch Formsache, da Röhrnbach II zu keinem Zeitpunkt Torgefahr ausstrahlte. Fürsteneck/Prag festigt damit seinen Platz im Tabellenmittelfeld. Tore: 1:0 Wedig Gandiljan (2.), 2:0 Tobias Weichselsdorfer (34.), 3:0 Nico Sigl (39.) ---