Seitz bremst Aufstiegserwartungen beim FC Bayern II: „Nicht soweit, wie der ein oder andere meint“

München – Der FC Bayern II zählte bereits vor der Saison zu den absoluten Topfavoriten auf die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. An den ersten drei Spieltagen haben die Amateure des deutschen Rekordmeisters diesen Status untermauert. Nach dem Last-Minute-Sieg zum Auftakt beim FC Augsburg II folgten furiose Erfolge gegen den TSV Buchbach und zuletzt gegen den TSV Schwaben Augsburg . Somit grüßt die FCB-U23 nach den ersten drei Runden von der Tabellenspitze.

„Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten haben wir das Spiel kontrolliert und Situationen mit herausragenden Aktionen fertiggespielt“, bilanzierte Seitz. In der zweiten Halbzeit habe sich sein Team dann durch eigene Fehlentscheidungen fast noch selbst um den verdienten Lohn gebracht. Solche Phasen darf sich ein Topkandidat auf die Meisterschaft, die erste Hürde in Richtung Drittliga-Aufstieg, jedoch nicht zu oft leisten. Gegen die Augsburger am vergangenen Freitag zeigte eines der jüngsten Teams der Liga dann aber mal wieder weitestgehend eine Topleistung. Die Schwaben wurden schlussendlich mit 5:0 abgefertigt.

Trainer Holger Seitz sieht sein Team ebenfalls als Aufstiegskandidaten, bremste aber nach dem kuriosen 6:3-Sieg gegen Buchbach die Erwartungen: „Das Spiel steht ein bisschen sinnbildlich für unsere Situation: Teils sind die Jungs nicht aufzuhalten, weil sie einfach eine brutale Qualität haben, auf der anderen Seite verlieren sie sehr, sehr schnell die Kontrolle. Es wird Höhen und Tiefen geben.“ So auch beim ersten Heimauftritt der neuen Saison, als der FCB-Nachwuchs gegen den letztjährigen Vizemeister beinahe eine 4:0-Pausenführung verspielte.

Spiele wie gegen den TSV Buchbach sind „wichtige Erfahrungswerte“

Seitz erwartet ähnliche Spiele wie gegen Buchbach trotzdem auch in naher Zukunft noch weiter. Dabei fühlte sich der 50-Jährige bereits nach zwei Spielen an die vergangene Spielzeit erinnert. In der Vorsaison lagen die kleinen Bayern nach 17 Spielen auf dem dritten Rang, in der Rückrundentabelle dagegen stand nur Platz neun zu Buche: „Die Diskrepanz war zu groß. Wir hatten Topspiele und dann aber Spiele, bei denen ich mir dachte: ‚Das kann doch wohl nicht wahr sein.` Wir können jedes Spiel gewinnen, aber auch jedes Spiel verlieren“, erklärte Seitz weiter.

Das gilt auch für diese Saison. Will das älteste Nachwuchsteam des FC Bayern am Saisonende ganz oben stehen, braucht es vor allem Konstanz, das sieht auch der Cheftrainer so. Diese fehlt teilweise sogar innerhalb nur eines Spiels. Allerdings geht es für die U23 des FCB vorrangig darum, junge Spieler für den Profibereich auszubilden. Dafür sieht Seitz Spielverläufe genau wie gegen Buchbach als optimal an: „Es war spannend zu sehen, wie die Jungs damit umgehen. Das sind wichtige Erfahrungswerte. Genau um diese Situationen geht es.“

Spielt der FC Bayern II oben mit? Markus Weinzierl zeigt sich „optimistisch“

Im Besonderen die zweite Halbzeit, in der die Gäste aus Buchbach zwischenzeitlich sogar bis auf ein Tor rankamen, zeigte dem Trainerteam der Amateure genauestens, in welchen Bereichen die Mannschaft noch Verbesserungspotenzial hat, so Seitz: „Uns ist aufgezeigt worden, dass wir bei weitem noch nicht so weit sind, wie der ein oder andere meint.“

Daran schließt auch Markus Weinzierl im Interview mit den vereinseigenen Medien an: „Sicherlich war noch nicht alles Gold, was glänzte.“ Trotzdem ist der Sportliche Leiter des FC Bayern Campus „optimistisch für den weiteren Saisonverlauf“ gestimmt. Mit Recht, denn nach dem 5:0 gegen die Schwabenritter wartet die nächste Reifeprüfung auf das junge Team. Am Freitagabend tritt der FC Bayern II zum Top-Spiel bei der ebenfalls noch ungeschlagene SpVgg Unterhaching an. „Heute haben von der ersten Sekunde an das Spiel kontrolliert“, freute sich Seitz am vergangenen Freitag über die Steigerung zum Buchbach-Spiel. „Jetzt geht es darum, die guten Dinge mitzunehmen und noch mehr Selbstvertrauen aufzubauen.“ (Alexander Nikel)