Seit Winter bereits ausgeliehen: Angreifer verlässt den Halleschen FC

So teilten die Hallenser am Sonntag mit: "Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Rückholoption im Leihvertrag wechselt Anthony Roczen endgültig zur VSG Altglienicke zurück." Man wünsche dem 25-Jährigen, der verletzungsbedingt in der Rückrunde nur fünfmal für Altglienicke zum Einsatz gekommen war, "für seine Zukunft – vor allem aber für seine Genesung – alles Gute", schrieb der HFC zum Abschied. Für die Hallenser blieb Roczen in acht Regionalliga-Einsätzen torlos. Zum Spielerprofil:

