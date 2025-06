Seit Winter beim VfL Halle: Angreifer geht in die Regionalliga

Im Winter war Ebenezer Baraka Biregey zum VfL Halle 96 gekommen . Aus seiner schwedischen Heimat wechselte der Angreifer zum Oberligisten ins Stadion am Zoo. Nach nur einem halben Jahre trennen sich wieder die Wege. Biregey schließt sich einem Regionalligisten an.

Beim 1. FC Phönix Lübeck, der die abgelaufene Saison auf dem fünften Tabellenplatz der Regionalliga Nord abgeschlossen hatte, wurde der schwedische Flügelspieler kürzlich als Neuzugang präsentiert. Biregey, der für den VfL in sieben Oberliga-Einsätzen einmal getroffen hatte, habe "sich in mehreren Trainingseinheiten für einen Platz in unserem Regionalliga-Kader empfohlen", schrieb der Club zur Vorstellung. Zum Spielerprofil:

>> Ebenezer Baraka Biregey