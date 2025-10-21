FuPa: Sie sind seit der Saison 2021/22 Teammanagerin beim TSV Berg. Wie hat sich Ihre Rolle im Verein in den letzten Jahren entwickelt?



Tanja Thomas: Neben meinem Amt als Teammanagerin, bin ich seit dem letzten Jahr noch 2. Vorstand sowie Kassenwärtin. Zudem bin ich selber noch Trainerin der Frauen und der ganz kleinen Kinder. Für mich ist die Vereinsarbeit sehr wichtig und leider wird es immer schwieriger, Menschen für solche Positionen zu gewinnen. So ist aus dem einen Amt schnell mehrere Ämter geworden.





Trainer Oliver Ofentausek beschreibt Sie als jemanden, der mit viel Herzblut und Leidenschaft im Hintergrund für den Verein arbeitet. Was motiviert Sie, sich Woche für Woche so intensiv für den TSV Berg zu engagieren?



Wenn ich mich für ein Amt oder eine Aufgabe entscheide, dann ist es für mich klar, dass ich 100 % und mehr geben werde. Seit ich klein bin, schlägt mein Herz für den Fußball. Mir bereiten die verschiedenen Ämter sehr viel Freude. Die Kinder lachen und toben zu sehen oder aber den Frauen fußballerische Elemente mitzugeben, sind für mich wirkliche Freude. Die Arbeit mit der 1. Mannschaft ist ein weiteres Highlight für mich und da braucht es keine extra Motivation.

Was die allgemeine Arbeit im Verein betrifft, ist unser 1. Vorstand Hermann Müller ein ganz toller Mensch. Er hat über Jahrzehnte hinweg so viel in den Verein gesteckt. Ich möchte ihm gern etwas zurückgeben. Denn seine Arbeit und seine Hilfe ist alles andere als selbstverständlich für mich.





Nach elf Spieltagen steht der TSV Berg mit 23 Punkten auf einem guten dritten Tabellenplatz. Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?



Wir konnten richtig gut in diese neue Saison starten. Unser Trainer Oli hat eine unfassbare DNA, die die Mannschaft nahezu 1:1 umsetzt. Es ist schön zu sehen, wie alle Hand im Hand am gemeinsamen Erfolg arbeiten. Auf dem Platz und neben Platz ist ein Team und keine Einzelspieler. Jeder gönnt es dem Anderen zu spielen. Dass sind für mich wichtige Bestandteile für unseren Erfolg.





Beim 5:1-Derbysieg gegen den SSV Ehingen-Süd hat die Mannschaft ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Wie haben Sie das Spiel erlebt?



Die Mannschaft hat ein tolles Spiel gezeigt. Bereits das Derby gegen den VfB Friedrichshafen konnten wir klar für uns entscheiden. Solche Spiele dann so klar zu gewinnen, gibt allen Selbstvertrauen, vor allem auch für die kommenden Spiele.





Trainer Ofentausek hat betont, dass in seinen acht Jahren beim TSV Berg noch nie ein Team so schnell funktioniert hat. Was macht diese Mannschaft in Ihren Augen aktuell so besonders?



Die Homogenität ist ein wichtiger Bestandteil. Das Trainerteam hat es in kürzester Zeit geschafft, aus den verbliebenen Spielern und den neuen ein Team zu formen und dieses Team auf ein hohes Level zu bringen. Oli betreibt unfassbar viel Aufwand und nimmt sich viel Zeit für jeden Spieler. Vor allem ist er ehrlich und nimmt kein Blatt vor den Mund. Jeder Spieler kennt so seine Stärken und kann sich bestmöglich einbringen in das Team.





Im Sommer haben einige erfahrene Spieler den Verein verlassen. Wie schwierig war es, diesen Umbruch zu begleiten?



Es war nicht einfach, Spieler wie Andreas Frick gehen zu lassen. Vor allem von den Zuschauern, mussten wir uns viele negative Meinungen anhören. Aber ich habe zu jeder Zeit an die neuen Spieler geglaubt. Bereits bei den Vertragsunterzeichnungen und den ersten Treffen mit ihnen, hatte ich bei jedem Einzelnen ein sehr gutes Gefühl, dass sie schnell die Abgänge abfangen werden und unser Vereinslogo mit Herz und Leidenschaft auf der Brust tragen werden.





Auch im WFV-Pokal sorgt der TSV Berg für Furore – mit dem Sieg gegen den Oberligisten Normannia Gmünd im Achtelfinale. Wie groß war die Freude über diesen Erfolg?



Die Freude war riesig. Zum ersten Mal haben wir es geschafft, das Viertelfinale zu erreichen. Den Zuschauern wurde alles geboten, was ein Fußballerherz höher schlagen lässt. Mit Anpfiff habe ich daran geglaubt, dass die Mannschaft das schaffen kann. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team.





Gibt es einen Wunschgegner für das Viertelfinale im WFV-Pokal?



Einen speziellen Wunschgegner habe ich nicht. Mit dem FV Ravensburg würde es ein absolutes Rekordspiel hinsichtlich der Zuschauer werden. Jetzt ist natürlich der Wunsch da, so weit wie möglich zu kommen. Der Pokal schreibt immer seine eigenen Geschichten und wer weiß, was diese Mannschaft noch im Stande ist, zu leisten und zu erreichen.





Sie sind nah dran an der Mannschaft und dem Trainerteam. Wie würden Sie die aktuelle Stimmung innerhalb des Teams beschreiben?



Die Stimmung ist sehr gut. Alle Spieler arbeiten in dem jedem Training hart und intensiv mit. Es ist schön zu sehen, wie vor allem die neuen Spieler alles aufsaugen, was unser Trainer Oliver Ofentausek ihnen mit gibt. In jeder Übung und in jedem Spiel will jedes Team immer gewinnen.





Was wünschen Sie sich persönlich für die kommenden Wochen – sportlich, aber auch für das Vereinsleben rund um den TSV Berg?



Ich würde mir wünschen, dass wir alle gemeinsam weiter Woche für Woche daran arbeiten, zu punkten und erfolgreich zu sein. Für das Vereinsleben wünsche ich mir von den Mitgliedern bis hin zu den Eltern etwas mehr Verständnis. Wir möchten immer allen gerecht werden, aber die Menschen werden schnell unzufriedener, wenn sie nicht das bekommen, was sie sich vorstellen. Das Ehrenamt wird immer schwerer zu besetzen und Menschen dafür zu gewinnen. In den letzten Jahren wurde der TSV Berg komplett neu aufgebaut von der Jugend bis hin zu den Aktiven. Und immer da, wo hart und viel gearbeitet wird, passieren leider auch mal Fehler. Und diese werden dann gleich angeprangert, anstatt man auch mal das große Ganze sieht, was alles tolles schon geschaffen wurde.