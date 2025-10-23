Die DJK Vornbach II ist in der Kreisklasse Pocking bislang das Maß der Dinge – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Seit eineinhalb Jahre ohne Niederlage: Vornbach II mit Monster-Serie Die Landesliga-Reserve rockt die Kreisklasse Pocking und hat letztmals am 4. Mai 2024 verloren

Am 4. Mai 2024 hat die DJK Vornbach II das letzte Mal in einem Pflichtspiel den Kürzeren gezogen. Im Heimspiel gegen die damalige SG Sandbach/Jägerwirth zog das B-Team der Gelb-Schwarzen mit 0:1 den Kürzeren. Seither mussten sich Schmidt, Zöls, Kölbl und Kameraden nicht mehr geschlagen geben und befinden sich auf dem besten Weg, den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga zu packen. Nach 14. Spieltagen führt der Neuling das Ranking der Kreisklasse Pocking souverän an und hat schon einen komfortablen Vorsprung von acht Zähler auf den Rangzweiten FC Aunkirchen.

"Ursprünglich wollten wir nichts mit der hinteren Tabellenregion zu tun haben. Dass es so gut läuft, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet", gesteht Norbert Ruhhammer ein. Die 59-Jährige, der die DJK-Erste gemeinsam mit seinem Bruder Joe 2022 erstmals in die Bezirksliga führte, steht seit dieser Spielzeit an der Seitenlinie der Landesliga-Reserve, da die Aufstiegscoaches Fabian Fruth und Manuel Höchbauer nicht weitermachten. "Eigentlich wollte ich noch länger pausieren und dann bei uns im Jugendbereich wieder einsteigen", berichtet Ruhhammer, der einen Kern von ein paar bezirksligarprobte Cracks wie Maximilian Zöls, Lukas Zillner und Ex-Spielertrainer Höchbauer hat. "Wir profitieren natürlich davon, dass wir eine Reihe von Spielern im Team haben, die bereits jahrelang in der Kreis- und Bezirksliga gespielt haben. Unsere jungen Talente können sich an der Seite dieser gestandenen Akteure gut entwickeln. Besonders erwähnenswert ist, was unsere Studenten und auswärts arbeitenden Spieler für einen Aufwand für ihren Lieblingssport in Kauf nehmen. Zwei Jungs reisen jedes Wochenende von Innsbruck aus an, andere von München. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit", berichtet die Vornbacher Vereinsikone.







Norbert Ruhhammer hat allen Grund zur Freude – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de









Der erfahrene Übungsleiter macht auch kein Geheimnis daraus, dass der Platz an der Sonne bis zum Schluss verteidigt werden soll: "Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition und sind vor allem spielerisch richtig gut unterwegs. Daher haben wir auf alle Fälle den Ehrgeiz, auch in der Endabrechnung ganz oben zu stehen. Die Saison ist allerdings noch lang und entsprechend viel kann in den verbleibenden zwölf Partien passieren. Wenn wir nicht Meister werden, wäre es kein Beinbruch, aufgrund der momentanen Situation aber sicherlich eine kleine Enttäuschung." Ob die Kreisliga für Vornbachs "Zweite" Fluch oder Segen wäre, wagt Ruhhammer nicht zu prognostizieren: "Das kann man pauschal so nicht sagen. Wenn wir es schaffen, werden wir wir unser Bestes geben und schauen, was möglich ist. Sportlich ist das zweifellos nochmal eine ganz andere Nummer und auch die Auswärtsfahrten würden deutlich weiter werden. Gegen den sportlichen Erfolg werden wir uns als Verein jedoch nicht verwehren."