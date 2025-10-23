Seit eineinhalb Jahre ohne Niederlage: Vornbach II mit Monster-Serie

Am 4. Mai 2024 hat die DJK Vornbach II das letzte Mal in einem Pflichtspiel den Kürzeren gezogen. Im Heimspiel gegen die damalige SG Sandbach/Jägerwirth zog das B-Team der Gelb-Schwarzen mit 0:1 den Kürzeren. Seither mussten sich Schmidt, Zöls, Kölbl und Kameraden nicht mehr geschlagen geben und befinden sich auf dem besten Weg, den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga zu packen. Nach 14. Spieltagen führt der Neuling das Ranking der Kreisklasse Pocking souverän an und hat schon einen komfortablen Vorsprung von acht Zähler auf den Rangzweiten FC Aunkirchen.
"Ursprünglich wollten wir nichts mit der hinteren Tabellenregion zu tun haben. Dass es so gut läuft, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet", gesteht Norbert Ruhhammer ein. Die 59-Jährige, der die DJK-Erste gemeinsam mit seinem Bruder Joe 2022 erstmals in die Bezirksliga führte, steht seit dieser Spielzeit an der Seitenlinie der Landesliga-Reserve, da die Aufstiegscoaches Fabian Fruth und Manuel Höchbauer nicht weitermachten. "Eigentlich wollte ich noch länger pausieren und dann bei uns im Jugendbereich wieder einsteigen", berichtet Ruhhammer, der einen Kern von ein paar bezirksligarprobte Cracks wie Maximilian Zöls, Lukas Zillner und Ex-Spielertrainer Höchbauer hat. "Wir profitieren natürlich davon, dass wir eine Reihe von Spielern im Team haben, die bereits jahrelang in der Kreis- und Bezirksliga gespielt haben. Unsere jungen Talente können sich an der Seite dieser gestandenen Akteure gut entwickeln. Besonders erwähnenswert ist, was unsere Studenten und auswärts arbeitenden Spieler für einen Aufwand für ihren Lieblingssport in Kauf nehmen. Zwei Jungs reisen jedes Wochenende von Innsbruck aus an, andere von München. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit", berichtet die Vornbacher Vereinsikone.