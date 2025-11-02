Seit drei Spielen sieglos – FC Bayern II verliert klar beim VfB Eichstätt

Die U23 des FC Bayern bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg. Beim VfB Eichstätt war die Elf von Holger Seitz schon vor der Pause im Hintertreffen.

München – Ein bisschen ist der VfB Eichstätt heute gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern in der Favoritenrolle. Blickt man auf die Tabelle in der Regionalliga Bayern , hat der Aufsteiger zwar ein Spiel mehr absolviert, aber auch schon fünf Punkte mehr als die Talente von der Isar gesammelt.

FC Bayern II vor Spiel beim VfB Eichstätt mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen

Der Nachwuchs von der Säbener Straße holte zuletzt nur einen Punkt aus den vergangenen beiden Spielen. Gegen Illertissen musste sich die Mannschaft von Holger Seitz mit 3:4 geschlagen geben, das Nachholspiel am Dienstag gegen die SpVgg Greuther Fürth endete 1:1.

„Die Grundvoraussetzung ist, dass wir in der Defensive gut stehen, um gut ins Spiel zu finden“, wird der Cheftrainer der kleinen Bayern, der in den ersten 13 Spielen bereits 30 Spieler eingesetzt hat, im Vorfeld des Oberbayern-Derbys auf der Website der Roten zitiert. „Und vorne müssen wir im letzten Drittel mutig die Eins-gegen-eins-Duelle suchen – und auch gewinnen.“

VfB Eichstätt mit drei Unentschieden in Serie

Die Hausherren sind seit drei Spielen ungeschlagen, konnten allerdings seit Ende September auch nicht mehr gewinnen. Nach zweimal 1:1 gegen Aubstadt und Illertissen rettete die Mannschaft von Dominik Betz am letzten Wochenende in Aschaffenburg mit zwei späten Treffern zum 3:3.

Gewinnt die Reserve des FC Bayern nach zwei sieglosen Spielen wieder und vergrößert den Abstand auf die Abstiegsplätze auf neun Punkte oder baut der VfB Eichstätt seine Serie aus? Anpfiff am heutigen Sonntag im Hirsch-Sportpark ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.