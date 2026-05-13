Seit der U14 im Verein: FC Ingolstadt 04 bindet Emre Gül

Im Alter von 13 Jahren wechselte der gebürtige Augsburger vom FC Stätzling in die U14 des FC Ingolstadt 04. Bei den Jungschanzern durchlief der technisch versierte Mittelfeldspieler anschließend sämtliche Jugendmannschaften und führte dabei unter anderem die U19 der Oberbayern als Kapitän auf einen starken zweiten Tabellenplatz in der damaligen A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Im Frühjahr 2025 durfte Gül bei den Schwarz-Roten schließlich sein Drittliga-Debüt feiern, inzwischen stehen 25 Pflichtspieleinsätze (zwei Tore) für die Profimannschaft in seiner Vita – nach der Vertragsverlängerung sollen noch viele weitere folgen.
Im Alter von 13 Jahren wechselte der gebürtige Augsburger vom FC Stätzling in die U14 des FC Ingolstadt 04. Bei den Jungschanzern durchlief der technisch versierte Mittelfeldspieler anschließend sämtliche Jugendmannschaften und führte dabei unter anderem die U19 der Oberbayern als Kapitän auf einen starken zweiten Tabellenplatz in der damaligen A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Im Frühjahr 2025 durfte Gül bei den Schwarz-Roten schließlich sein Drittliga-Debüt feiern, inzwischen stehen 25 Pflichtspieleinsätze (zwei Tore) für die Profimannschaft in seiner Vita – nach der Vertragsverlängerung sollen noch viele weitere folgen.