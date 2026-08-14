Seit der U10: Jasper Reinhold bleibt Hannover 96 treu

Hannover 96 hat den Vertrag mit Jasper Reinhold langfristig verlängert. Der 18-Jährige gehört seit seinen Tagen im U10-Perspektivteam zur Akademie der Niedersachsen und hat inzwischen den Sprung in die U23 geschafft. Dort sammelt das Eigengewächs erste Erfahrungen in der Regionalliga Nord.
Reinholds Weg durch den Klub begann früh. Bereits als Spieler des U10-Perspektivteams wechselte er in die 96-Akademie und durchlief anschließend sämtliche Jugendmannschaften. Zuvor hatte er regelmäßig an der 96-Fußballschule „96-Talents+Friends“ teilgenommen.
In der vergangenen Saison spielte Reinhold als jüngerer Jahrgang für die U19. In 21 Pflichtspielen kam der Defensivspieler zum Einsatz und erzielte vier Tore. Während der Sommervorbereitung durfte er zudem mit der Lizenzmannschaft trainieren. Inzwischen hat Reinhold seine ersten Partien für die U23 in der Regionalliga Nord absolviert. Altersbedingt könnte er weiterhin für die U19 auflaufen.
96-Akademiedirektor Julian Battmer freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Es ist schön zu sehen, wie Jasper sich als Junge aus der Region hier entwickelt hat und er auch weiterhin langfristig das 96-Trikot tragen wird. Er bringt ein großes Potenzial mit und hat sich seinen Platz in der U23 kontinuierlich erarbeitet.“
Auch Arne Kübek, Leiter Strategie und Fußballentwicklung, hebt Reinholds Entwicklung hervor: „Jasper hat sich auf seinem 96-Weg sowohl fußballerisch als auch persönlich kontinuierlich weiterentwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Spielintelligenz, saubere Grundtechniken, ein spannendes physisches Profil und eine ausgeprägte Lernbereitschaft aus. Wir freuen uns sehr darauf, dass er seinen Weg bei Hannover 96 fortsetzt und nun auch seine ersten Schritte im Herrenfußball gehen wird.“