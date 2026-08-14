Seit der U10: Jasper Reinhold bleibt Hannover 96 treu Das Eigengewächs hat seinen Fördervertrag langfristig verlängert von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Hannover 96 hat den Vertrag mit Jasper Reinhold langfristig verlängert. Der 18-Jährige gehört seit seinen Tagen im U10-Perspektivteam zur Akademie der Niedersachsen und hat inzwischen den Sprung in die U23 geschafft. Dort sammelt das Eigengewächs erste Erfahrungen in der Regionalliga Nord.

Reinholds Weg durch den Klub begann früh. Bereits als Spieler des U10-Perspektivteams wechselte er in die 96-Akademie und durchlief anschließend sämtliche Jugendmannschaften. Zuvor hatte er regelmäßig an der 96-Fußballschule „96-Talents+Friends“ teilgenommen. In der vergangenen Saison spielte Reinhold als jüngerer Jahrgang für die U19. In 21 Pflichtspielen kam der Defensivspieler zum Einsatz und erzielte vier Tore. Während der Sommervorbereitung durfte er zudem mit der Lizenzmannschaft trainieren. Inzwischen hat Reinhold seine ersten Partien für die U23 in der Regionalliga Nord absolviert. Altersbedingt könnte er weiterhin für die U19 auflaufen.