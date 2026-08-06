Seit der Kindheit an den Rollstuhl gebunden – Finn Raschke kämpft 22-Jähriger ist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz – Training mit den St.-Pauli-Rabauken – Freundin spielt Fußball von Michael Brunsch · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser

Finn Raschke ist trotz seiner Behinderung ein Fußballfan durch und durch. Besonders die Torhüterposition hat es ihm angetan. – Foto: Michael Brunsch

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Finn Raschke muss seit seiner frühen Kindheit mit einer schlimmen Krankheit umgehen und leben. Das Laufen hat er nie richtig gelernt, da er die sehr seltene neurologische Nervenkrankheit SMALED (Spinale Muskelatrophie mit Betonung der Beine) hat und weitgehend an den Rollstuhl gebunden ist. Er ist willensstark, absoluter Fußballfan und trainiert aktuell die St.-Pauli-Rabauken.

Hauptmerkmal von Finn Raschkes Erkrankung ist, dass sie vor allem die motorischen Nervenzellen im Rückenmark betrifft, die für die Beine zuständig sind. Diese Krankheit soll es nur etwa 200-mal in Deutschland geben. Dennoch trainiert er seit Anfang dieses Jahres mit großer Begeisterung die St.-Pauli-Fußball-Rabauken.

Inklusion wird seit einigen Jahren in Deutschland immer weiter vorangetrieben. Alle Menschen sollen von Anfang an gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben, egal mit welcher Behinderung, Herkunft, Religion, welchem Geschlecht oder Alter, so der Leitgedanke.

Der FC St. Pauli ist für seine vorbildliche Inklusionsarbeit bekannt. Dies erfuhr Finn Raschke im Januar 2026, als er mithilfe seiner Freundin Aileen bei den Fußball-Rabauken landete. Sie steht selbst für die Fußballfrauen des FC Oste/Oldendorf in der Landesliga im Tor und ist beim FC St. Pauli bereits seit zwei Jahren beschäftigt. Da der 22-jährige Finn Raschke aktuell noch auf der Suche nach einem Ausbildungsvertrag ist, kommt diese Aktivität beim FC für ihn gerade zur richtigen Zeit. „Ich habe ja im Moment die Möglichkeiten, so etwas zu machen. Was die Ausbildung angeht, bin ich nicht auf einen bestimmten Beruf fokussiert, würde mir alle Möglichkeiten anhören“, sagt der große Fußballfan. Er würde sich riesig freuen, wenn sich die Chance ergäbe, endlich mit einer Ausbildung nach seinen Fähigkeiten zu beginnen.

Die jungen Fußballer hören dem St.-Pauli-Coach zu. – Foto: Privat

Fan von Marc-André ter Stegen Aber erst einmal wollen die St.-Pauli-Kicker beschäftigt werden und dazu hat Finn richtig Lust. Zurzeit ist er damit sehr viel beschäftigt, da fast jede Woche sein Einsatz gefordert wird. „Wir haben gerade die Hochphase, es ist jede Woche eine neue Fußballschule und immer an unterschiedlichen Orten“, so der hoch motivierte 22-Jährige. In ganz Deutschland finden sich immer wieder Gruppen von 40 bis 150 Kindern, die an der St.-Pauli-Fußballschule teilnehmen möchten. Es gibt Gruppen nur für Torhüter, Feldspieler, Mädchen oder alles gemischt. Dadurch ist er sehr viel unterwegs. Selbst im hessischen Aulatal war er bereits.

Die Kinder gehen sehr offen mit seiner Einschränkung um, stellen viele Fragen, die er dann auch beantwortet. Er selber hätte gerne im Tor gestanden, hat Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Vorbild.

Auf Knien im Tor gestanden Als Kind nahm der eher zurückhaltende gebürtige Großenwördener häufig am Training der JSG Nord teil, zu der auch der TSV Großenwörden gehört. Vater Stephan hatte hier bereits viele Funktionen, vom Spieler über Obmann bis zum Trainer. Finns Bruder Sönke spielt beim TSV in der zweiten Mannschaft. „Beim Training, wo ich von der E- bis zur C-Jugend dabei war, saß ich auf Knien im Tor, und mein Onkel Gary von der Lieth schoss mir die Bälle auf den Kasten“, so Finn. Es ist schon sehr bewundernswert, wie der junge Mann seine Krankheit meistert.

Der junge Finn Raschke vor einem HSV-Spiel mit Ex-HSV-Trainer Thorsten Fink. – Foto: Privat